Guerre russie ukraine. Les Etats-Unis et l'Ukraine se retrouvent aujourd'hui à Jeddah en Arabie saoudite.

Le président zelinsky veut proposer un cessez-le-feu dans les airs et sur la mer.

Marco Rubio, le secrétaire d'État américain a jugé la proposition “prometteuse”.

C’est la première rencontre Etats-Unis-Ukraine depuis le clash dans le bureau ovale entre Zelinsky et Trump. Washington a depuis suspendu son aide militaire et son partage de renseignement.

Ces discussions doivent définir le cadre d’un futur accord de paix.

Alors que les négociations vont commencer, Moscou annonce avoir subi une attaque de drones ukrainiens cette nuit. Ces attaques auraient fait au moins un mort.

Gaza. On se dirige vers une situation humanitaire d’urgence selon le CICR.

Le comité international de la Croix Rouge critique la décision israélienne de bloquer l'entrée de l’aide humanitaire et couper la principale source d’électricité. Les besoins sont immenses, le cessez-le-feu a permis de sauver des vie, il faut reprendre les livraisons d’aide humanitaire a plaidé le CICR.



Caraibes. Nouvel épisode judiciaire pour le pesticide chlordécone. La cour administrative d'appel de Paris doit rendre aujourd'hui sa décision. 1 286 plaignants exposés à ce pesticide ont fait des demandes d'indemnisation pour "préjudice d'anxiété". Ce pesticide interdit en métropole en 1990 a continué à être utilisé en Martinique et en Guadeloupe malgré les effets nocifs sur la santé connus, ceci pour soutenir la culture de la banane. 90% des habitants de Guadeloupe et de Martinique ont des traces de ce pesticide dans leurs organismes et le taux de cancer de la prostate y est l’un des plus élevés du monde

Après un début d’hiver sec, de fortes précipitations sont attendues toute la journée sur le Maroc. Les fortes pluies du week-end ont littéralement noyé les rues d’Agadir.

Les services météo du royaume ont publié une alerte car les pluies pourraient être tr!s fortes notamment sur Tanger.

Ces précipitations vont durer toute la semaine. Ces pluies sont malgré tout bienvenues, le royaume souffre de sécheresse.

Jamais un club français n’a gagné à Liverpool lors d' une compétition européenne, c’est donc un match incertain pour le PSG ce soir à Anfield face aux REDS.

Le PSG joue le match retour des 8e de finale de la ligue des champions

Ils se sont inclinés au match aller 0-1

Mais l’équipe parisienne a tout de même bousculé les Reds à l’aller, alors les pronostics seraient du 50-50.