MBDA, le plus grand fabricant de missiles européen, a été lié à la chaîne d'approvisionnement des bombes utilisées lors des frappes aériennes israéliennes sur Gaza, qui ont causé la mort de centaines de civils, dont des enfants, selon une enquête conjointe du Guardian, de Disclose et de Follow the Money.

L'enquête, dont les détails ont été publiés jeudi, retrace les composants clés de la bombe de petit diamètre GBU-39, déployée lors de multiples frappes aériennes depuis l'opération transfrontalière du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

En représailles, Israël a lancé une attaque militaire génocidaire contre Gaza, suscitant l'inquiétude internationale quant à l'ampleur des pertes civiles et des destructions.

MBDA, multinationale de défense détenue conjointement par BAE Systems (Royaume-Uni), Airbus (France) et Leonardo (Italie), fabrique les "ailes" de la GBU-39 dans une usine de l'Alabama, aux États-Unis. Celles-ci se déploient après le lancement, permettant à la bombe d'être guidée avec précision vers sa cible.



Les bombes elles-mêmes sont produites par le géant américain de la défense Boeing. Les revenus de la branche américaine de MBDA transitent par MBDA UK, dont le siège social est situé dans le Hertfordshire, puis par le siège social du groupe en France.



Selon les registres de l'entreprise, MBDA a distribué près de 471 millions de dollars de dividendes l'année dernière à ses trois actionnaires.

Victimes civiles vérifiées

S'appuyant sur des données en accès libre et des analyses d'experts, l'enquête a confirmé 24 cas d'utilisation de bombes GBU-39 lors de frappes ayant entraîné la mort de civils. Des enfants auraient été tués dans chacun de ces incidents.

De nombreuses attaques ont eu lieu sans avertissement, de nuit, et ont visé des bâtiments tels que des écoles et des camps de tentes où des civils déplacés s'étaient réfugiés.

Certaines de ces frappes aériennes font actuellement l'objet d'une surveillance étroite de la part des Nations unies et d'Amnesty International, qui ont toutes deux exprimé des inquiétudes quant à de potentielles violations du droit international humanitaire.

Amnesty a qualifié plusieurs de ces frappes de “crimes de guerre présumés”.

MBDA a confirmé sa relation contractuelle avec Boeing pour la fourniture des ailes de la bombe et a déclaré dans un communiqué qu'elle "respecte toutes les lois nationales et internationales applicables au commerce des armes dans les pays où elle opère… qui ont tous des politiques d'exportation et appliquent des régimes rigoureux de contrôle des exportations".

Flux d'armes et surveillance internationale



La GBU-39 est fournie à Israël dans le cadre du programme d'aide militaire américain, qui permet l'achat d'armes grâce à des subventions et des prêts américains. Les bombes ont été fournies directement par Boeing et à partir des stocks militaires américains.

Depuis octobre 2023, environ 4 800 bombes GBU-39 ont été livrées à Israël. La dernière livraison, composée de 2 166 bombes, a été annoncée en février 2025, coïncidant avec les rapports des Nations unies selon lesquels près de 70 % de Gaza avait été réduite en ruines.

En septembre, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a suspendu certaines licences d'exportation d'armes vers Israël, invoquant le risque de " graves violations" du droit international humanitaire.". Cette mesure visait à cibler des articles susceptibles d'être utilisés dans le conflit actuel à Gaza", a déclaré Lammy.

Cependant, les militants ont affirmé que les mesures prises par le Royaume-Uni ne suffisaient pas à endiguer le flux plus large d'armes.



La suspension ne s'applique qu'au matériel militaire exporté directement de Grande-Bretagne et n'affecte pas les opérations de MBDA aux États-Unis.

La GBU-39, lancée depuis des avions de chasse, transporte une charge utile relativement faible (moins de 113 kg) et est conçue pour frapper des cibles avec précision, limitant ainsi les dommages aux structures environnantes.

Son utilisation a été promue par les responsables américains, notamment sous la présidence de Joe Biden, comme une alternative aux munitions plus lourdes utilisées plus tôt dans le conflit.

Néanmoins, les experts affirment que la bombe peut être dévastatrice dans les zones densément peuplées.

Selon l'enquête, les 24 frappes vérifiées entre novembre 2023 et mai 2025 ont fait plus de 500 morts, dont au moins 100 enfants.

Rejetant les appels internationaux à un cessez-le-feu, Israël mène une offensive brutale sur Gaza depuis fin octobre 2023, tuant près de 59 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.



Les bombardements incessants ont détruit l'enclave et provoqué des pénuries alimentaires et la propagation de maladies.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.



Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour sa guerre contre l'enclave.