1- Vladimir Poutine n’a pas franchement rejeté la proposition de cessez-le-feu concoctée par Washington.

Il a juste émis un OUi MAIS. Pour les Ukrainiens c’est une manœuvre pour gagner du temps.

Le président russe estime qu’il reste des questions importantes à régler. Sans plus de précisions.

Il a ajoute que les discussions dépendront aussi de la situation dans la région de Koursk.

Cette région avait été prise par les Ukrainiens en aout dernier, ils se sont retirés en partie récemment sous la pression américaine, les forces russes sont en train de reprendre la zone. L’émissaire américain devrait rencontrer le président russe aujourd’hui.

2- Les attaques “systématiques” d’Israël contre la santé sexuelle et reproductive à Gaza sont des “actes génocidaires”, selon les conclusions jeudi d’une commission d’enquête des Nations Unies. La commission rappelle la destruction de la plus grande clinique de fécondation in vitro et le blocage des soins pour femmes enceintes. Cette destruction “visait à empêcher les naissances de Palestiniens à Gaza” et JE CITE à les « détruire en tant que groupe ». Cela constitue à ses yeux “un acte génocidaire”.

Israël a détruit la plupart des hôpitaux de Gaza durant cette guerre, les services de gynécologie et de néonatalité ont fréquemment été visés.

3- Guerre commerciale entre l’Union européenne et les Etats-Unis

Ce jeudi, le président américain a menacé la France et l’Union européenne (UE) d’imposer des droits de douane de 200 % sur leurs vins et autres alcools si les tarifs douaniers de 50 % annoncés par Bruxelles sur le whisky américain n’étaient pas abandonnés. Le Premier ministre français a répondu, “on ne peut se laisser terrasser par des menaces”.

4- Ceci n’est pas une blague, l’entreprise spécialisée dans les voitures électriques, TESLA propriété d’Elon Musk a écrit au représentant américain au commerce pour le mettre en garde contre les effets néfastes de la hausse des tarifs douaniers. Et pourtant Elon Musk est l’un des principaux alliés de Donald Trump. A noter, la lettre n’a pas été signée.

5_ Si vous avez des économies et que vous aimez le foot, cette info est pour vous;

Les maillots de joueurs de football français et leurs adversaires des 30 dernières années seront mis aux enchères demain samedi à Paris.