Lors d'une conférence de presse au Guyana, petit pays anglophone d'Amérique du Sud frontalier du Vénézuela, Marco Rubio, le secrétaire d’état américain, a suggéré que le nombre réel pourrait être encore plus élevé.

"Peut-être plus, cela pourrait être plus de 300 à ce stade", a-t-il affirmé en réponse à un article d'Axios, un site d'information américain.

"Nous le faisons tous les jours. Chaque fois que je trouve l'un de ces fous, je lui retire son visa", a-t-il ajouté.





Une étudiante turque a été arrêtée

Selon Axios, l'administration envisagerait également d'interdire à certaines universités d'admettre des étudiants étrangers considérés comme "pro-Hamas".

Rubio a également confirmé l'annulation du visa de l'étudiante turque Rumeysa Ozturk et a justifié son arrestation par la publication d'un article critiquant Israël.

"Nous avons révoqué son visa", a déclaré Rubio en faisant référence à son visa étudiant F-1. "Nous vous donnons un visa pour venir étudier et obtenir un diplôme, pas pour devenir un activiste social qui perturbe nos universités." "Si vous nous mentez pour obtenir un visa et que vous entrez aux États-Unis, puis que vous participez à ce genre d'activités, nous vous le retirerons", a-t-il menacé.

Ozturk, doctorante turque à l'université Tufts et boursière Fulbright, a été arrêtée, mardi soir, par les services d'immigration (ICE) près de son domicile à Somerville, dans le Massachusetts, alors qu'elle se rendait à un dîner d'iftar, selon son avocate Mahsa Khanbabai.







“Elle doit être immédiatement libérée”

La représentante Ayanna Pressley, une démocrate du Massachusetts, a accusé l'administration Trump de chercher à "enlever des étudiants ayant un statut légal." "C'est une violation horrifiante des droits constitutionnels de Rumeysa en matière de procédure régulière et de liberté d'expression. Elle doit être immédiatement libérée", a lancé Mme Pressley dans un communiqué.

Les proches de l’étudiante affirment qu'elle a été arrêtée à la suite d'une campagne menée par Canary Mission, un site pro-israélien qui dresse une liste noire des étudiants et activistes pro-palestiniens, en raison d'un article d'opinion critique envers Israël qu'elle avait co-écrit en 2014.

Une vidéo virale montre le moment de son arrestation. On y voit des individus masqués qui lui passent les menottes et lui confisquent son téléphone de force.

Pas de liberté d’expression pour les non-citoyens

Cette arrestation s'inscrit dans le cadre d'une répression plus large menée par l'administration Trump contre les étudiants et universitaires pro-palestiniens, dont l'activiste palestinien, Mahmoud Khalil, qui a dirigé des manifestations à l'université Columbia à New York. Il a été arrêté et conduit en Louisiane en vue de procédures d'expulsion, malgré son statut de résident permanent aux États-Unis.

L'administration Trump estime que la protection constitutionnelle américaine de la liberté d'expression ne s'appliquait pas aux non-citoyens des États-Unis et a accusé les étudiants activistes de créer une atmosphère dangereuse pour les étudiants juifs.