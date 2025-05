Mais Que se passe-t-il lorsque les jeunes filles poursuivent des standards de beauté conçus pour les adultes ?

Dans cet épisode, nous explorons comment la perception de la beauté affecte la vie des filles préadolescentes.

Tout a commencé par un désir innocent de paraître, de copier l’image idéale donnée par les réseaux sociaux. Scarlett, une fille de 11 ans, aimait regarder des influenceuses beauté. Elle était captivée par leur peau éclatante et les produits de soins magiques qu’elles utilisaient. Rapidement, cette admiration est devenue une obsession. À seulement 10 ans, Scarlett s'inquiétait déjà des rides. Nettoyants, masques, brumes, crèmes hydratantes – elle a developpé toute une routine.

Mais tout a dérapé. Un soir, après avoir appliqué ses produits habituels, le visage de Scarlett a commencé à brûler et sa peau s'est couverte de cloques. Les produits qu'elle utilisait étaient conçus pour les adultes et étaient trop agressifs pour sa peau délicate et jeune. Des mois plus tard, Scarlett souffrait encore de problèmes de peau.

L'histoire de Scarlett n’est pas unique. Elle reflète une tendance grandissante.

Des fillettes âgées de huit ans se rendent chez des dermatologues pour des brûlures chimiques et des réactions allergiques.

Certaines marquent ciblent directement ce marché des très jeunes filles. Comme Sephora qui a créé #SephoraKids, des produits présentés dans des couleurs acidulées, mais poussant les jeunes filles à essayer des routines de soins pour des femmes beaucoup plus âgées.

Les experts avertissent qu’il y a aussi un impact mental.

Des plateformes comme TikTok et Instagram bombardent les jeunes filles d'images de beauté parfaite, telles qu’une peau sans défaut et des cheveux lisses. Ces images et vidéos sont souvent retouchées grâce à des filtres et des outils d'édition.

Mais les jeunes filles ne sont pas toujours conscientes de cette politique “zéro défaut”.

Des recherches approfondies montrent que l’obsession de son apparence peut nuire à l’estime de soi.

En tentant de suivre ces standards idéaux, les jeunes filles commencent à souffrir d'anxiété, de problèmes d’estime de soi, voire de dépression en grandissant.

Pour beaucoup, les soins de la peau ne sont plus seulement une question de soin, mais une façon de s'intégrer.

Mia, une fille de 14 ans de New York, ne se souciait pas vraiment de maquillage et soins de peau. Mais lorsqu'elle est entrée en quatrième, tout a changé.

Les filles de son école avaient toutes une routine beauté, et les influenceurs des réseaux sociaux lui montraient exactement ce qu’elle devait faire pour "appartenir" à leur groupe.

Alors Mia a économisé son argent de poche hebdomadaire pour acheter des produits de soin de luxe, utilisées justement par ses influenceuses préférées.

Cette habitude est devenue coûteuse : brumes, sérums, crèmes hydratantes, tous de marques haut de gamme. Les produits qu’elle achetait coûtaient plus cher que ce que beaucoup d’adultes dépensent.

Dans l’esprit de la jeune fille, il ne s’agissait plus d’apparence mais une façon de s‘intégrer.

Ce nouveau phénomène pose la question de l'influence des réseaux sociaux sur la jeunesse.

Mia, comme beaucoup de filles de son âge, était attirée par les vidéos "Get Ready With Me" où les influenceurs partagent leurs routines avec des millions de followers. Ces influenceurs sont souvent payés par des marques pour que leurs vidéos paraissent très personnelles, comme si les conseils venaient d’un ami à un autre.



Ce qui est inquiétant, c'est le niveau de détail et d’instruction que ces jeunes filles reçoivent des tutoriels en ligne. Elles apprennent, étape par étape, à perfectionner leur apparence à un âge où elles commencent tout juste à se forger une identité. Des études montrent qu’une obsession pour l'apparence peut alimenter l'anxiété, la dépression et les troubles de l’image corporelle.

Pendant que cette obsession grandit, l'industrie de la beauté en tire profit.

Les recherches récentes montrent que les enfants de moins de 14 ans font croitre les ventes de produits cosmétiques en particulier pour les produits haut de gamme.

Mais beaucoup des produits qu’ils achètent contiennent des ingrédients agressifs, comme le rétinol et les exfoliants chimiques. Ces ingrédients peuvent causer des dommages à long terme à la peau jeune.

Les dermatologues sont clairs, les enfants n’ont pas besoin de ces soins.: un nettoyant doux, une crème hydratante et un écran solaire sont suffisants.

Tout ce qui va au-delà est trop et peut causer des dommages comme un vieillissement prématuré et des cicatrices.

Malgré les avertissements sur les dangers des produits conçus pour adultes sur la peau des jeunes, de nombreuses entreprises continuent de les commercialiser auprès de ce public vulnérable.

Certains pays cherchent des parades. Ainsi en Suède, les adolescents doivent obtenir le consentement parental pour acheter des produits anti-âge.

Mais dans d'autres endroits, comme la Californie aux États-Unis, les tentatives pour réguler la vente de ces produits aux enfants de moins de 13 ans n’ont pas abouti.

Pour certains parents, la bataille commence à la maison. Beaucoup sont choqués lorsqu'ils voient la quantité de produits de soin de la peau que possèdent leurs enfants.

Certains, comme la mère de Mia, Sandra, prennent des mesures drastiques, en jetant tous les produits non adaptés à l’âge de sa fille.

La mère de Scarlett, quant à elle, n’était pas au courant du danger avant qu’il ne soit trop tard.

Elle se souvient encore de la nuit où la peau du visage de sa fille a commencé à lui faire mal à cause de produits trop agressifs.

Aujourd'hui, elle milite pour des avertissements plus stricts et une meilleure protection des enfants sur ce marché des soins cosmétiques.



Il est clair aujourd’hui que davantage de mesures doivent être prises pour protéger les jeunes filles contre cette pression de la beauté parfaite.

Et bien que certains parents interviennent, les experts sont d’accord pour dire que le changement doit venir d’en haut.

C’est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir écoutés, et jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et informés ! Ce podcast est une adaptation d'un article paru sur TRT World.