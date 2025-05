Une cérémonie d’annonce du nouveau gouvernement syrien a débuté avec le président Ahmad Alsharaa promettant que le gouvernement chercherait à reconstruire les institutions de l’État sur la base de la responsabilité et de la transparence.

“Nous assistons à la naissance d’une nouvelle phase dans notre voyage national, et la formation d’un nouveau gouvernement aujourd’hui est une déclaration de notre volonté commune de construire un nouvel État”, a déclaré Alsharaa lors d’une cérémonie au palais présidentiel à Damas samedi.

“Ce gouvernement cherchera à ouvrir de nouveaux horizons dans les domaines de l’éducation et des soins de santé, et nous ne permettrons pas à la corruption de s’infiltrer dans nos institutions”.

Le gouvernement “reconstruira les institutions de l’État sur la base de la responsabilité et de la transparence”, a-t-il ajouté.

Le nouveau gouvernement est composé de 22 ministres, dont une femme.

Ministres et rôles

La formation gouvernementale comprend le ministre de la Défense Murhaf Abu Qasra ; le ministre de l’Intérieur, Anas Khattab ; le ministre des Affaires étrangères Asaad al-Shaibani ; le ministre de la Justice Mazhar Al-Wais ; le ministre de l’Enseignement supérieur, Marwan al-Halabi ; la ministre des Affaires sociales et du Travail, Hind Kabawat, et le ministre des Dotations religieuses, Mohammad Abu al-Khair Shukri.

Il comprend également Hamzah Mustafa au poste de ministre de l’Information, Yarob Badr à la tête des transports et Mohammad Eskaf à la tête du développement administratif. Mazen al-Salhani a été nommé ministre du Tourisme, tandis que Mohammad Sameh Hamad occupera le poste de ministre de la Jeunesse et des Sports.

Mohammad Saleh prend le rôle de ministre de la Culture et Mustafa Abdul Razzaq a été nommé ministre des Travaux publics et du Logement.

Le ministère de l’Éducation sera dirigé par Mohammad Abdul Rahman Turko et Amjad Badr a été nommé ministre de l’Agriculture.

Abdul Salam Haykal occupe le poste de ministre des Communications et des Technologies de l’information et Raed al-Saleh est nommé ministre des Urgences et de la Gestion des catastrophes.

Le Cabinet comprend également Mohammad Anjarrani en tant que ministre de l’Administration locale, Musab Nazzal al-Ali en tant que ministre de la Santé et Nidal Al-Shaar en tant que ministre de l’Économie. Mohammad Yusr Barnieh a été nommé ministre des Finances, tandis que Mohammad el-Béchir occupera le poste de ministre de l’Énergie.

Les ministres ont prononcé des remarques qui ont été suivies de la prestation de serment devant Alsharaa, selon un correspondant d’Anadolu.

Un gouvernement intérimaire dirigé par le Premier ministre Mohammed el-Béchir a été nommé pour une période de trois mois après que le régime de Bachar el-Assad a été renversé par les forces d’opposition, dirigées par Alsharaa, en décembre. Alsharaa a été déclaré président pour une période transitoire fin janvier.

