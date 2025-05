La manifestation, organisée par Columbia Students for Justice in Palestine, faisait suite à une série d’expulsions liées à des protestations organisées plus tôt, ce semestre.Cette action a eu lieu après une publication sur les réseaux sociaux du président américain Donald Trump, qui a ciblé les “manifestations pro-Palestine”.Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Trump a déclaré : “Tout financement fédéral sera supprimé pour tout collège, école ou université qui autorise des manifestations illégales.”