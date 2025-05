Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a souligné l'importance d'une approche juste et équilibrée pour parvenir à la paix, alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine entre dans sa quatrième année.

"La voie vers une paix juste et durable peut être ouverte par une équation où les deux parties au conflit sont représentées de manière égale et équitable", a déclaré, lundi, Erdogan dans un message vidéo adressé au sommet des dirigeants de la plateforme de Crimée, organisé à l'occasion du troisième anniversaire de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Il a souligné qu'une paix durable exigeait l'inclusion de toutes les parties impliquées dans le conflit.

"L'année prochaine, il est de notre responsabilité commune de commémorer l'anniversaire de la paix et non de la guerre", a-t-il espéré.

Au sujet des efforts diplomatiques déployés par Ankara, il a assuré que la Turquie “continuera à oeuvrer de toutes nos forces pour établir une paix juste et durable”.

Un ballet diplomatique a lieu depuis quelques semaines pour trouver une issue au conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Le président urkrainien Volodymyr Zelensky a effectué une visite, la semaine dernière en Turquie où le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a entamé lundi une visite officielle dans le cadre des efforts soutenus pour mettre un terme à la guerre entre Moscou et Kiev.

Lire aussi: Zelensky: “L’Ukraine souhaite que la Turquie participe aux pourparlers de paix”