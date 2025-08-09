AMÉRIQUE DU NORD
Le président de l’Azerbaïdjan appelle à la réconciliation avec l’Arménie
Le président de l’Azerbaïdjan appelle à la réconciliation avec l’Arménie / TRT World
9 août 2025

Le président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, appelle à la réconciliation avec l’Arménie et remercie le président américain Donald Trump après la signature d’un accord de paix historique à la Maison Blanche

