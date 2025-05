Un sondage Elabe pour BFMTV, rendu public dimanche 11 mai, révèle que les Français sont majoritairement favorables (83 %) à l’organisation d’un référendum sur des questions telles que l’économie, les retraites et l’immigration entre autres.

Dans les détails, plus d’un Français sur deux se dit favorable à l’organisation d’un référendum, et 28 % très favorables, dans cette étude publiée après la proposition du Premier ministre François Bayrou d’interroger les Français sur la trajectoire à venir des finances publiques.

En accord avec Macron

Dans le même ordre d'idées, le président Emmanuel Macron avait également dans ses vœux pour 2025, proposé d’organiser plusieurs scrutins de ce type, rapporte Ouest-France.

Il devrait préciser sa pensée mardi soir, au cours d’un programme spécial sur TF1.

59 % des personnes interrogées citent la dépense, la dette, les impôts, parmi les sujets sur lesquels ils souhaitent se prononcer. Suivent ex aequo les retraites et l’immigration (52 %). Ils sont 43 % à demander à être interrogés sur la fin de vie, 22 % sur la réduction du nombre d’échelons territoriaux et 19 % sur la proportionnelle. Dans le bas du tableau, on trouve les rythmes scolaires et l’usage des écrans. et réseaux sociaux pour les enfants (16 %).

