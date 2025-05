Les arrestations s'accompagnent souvent d'interrogatoires sur le terrain, d'agressions, de menaces, de destructions d'infrastructures et de démolitions de maisons, selon la Société des prisonniers palestiniens.





Dans un communiqué, l'association a indiqué que les forces israéliennes avaient intensifié leur campagne d'arrestations dans plusieurs régions de Cisjordanie, avec un récent accent mis sur Masafer Yatta, le camp de réfugiés d'Al-Fawwar et Dheisheh au sud, ainsi que dans les gouvernorats de Jénine et Tulkarem au nord, où les raids se poursuivent depuis le 21 janvier.





Les arrestations s’accompagnent fréquemment d’interrogatoires sur le terrain, d’agressions, de menaces contre les civils et leurs familles, de destructions massives d’infrastructures, de démolitions de maisons, de prises d’otages et de la transformation de maisons civiles en postes militaires, selon l'association.





L'organisation a souligné que depuis le début de la guerre d’Israël contre Gaza, plus de 15 800 Palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie occupée, en plus de la détention de dizaines de travailleurs palestiniens et de milliers d'autres personnes venant de Gaza.





“Ces arrestations sont de nature punitive et constituent une forme de punition collective”, a déclaré l'organisation, ajoutant que ces pratiques demeuraient “l'une des politiques les plus constantes et systématiques d’Israël, tant en termes de nombre que de gravité des violations qui les accompagnent”.





Depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza le 7 octobre 2023, les forces israéliennes et les colons illégaux ont intensifié leurs attaques à travers la Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, tuant plus de 944 Palestiniens et en blessant environ 7 000, selon des chiffres officiels palestiniens.





L'armée israélienne a également lancé une offensive meurtrière dans le nord de la Cisjordanie depuis janvier, tuant plus de 70 Palestiniens et déplaçant des milliers d'autres.

La Cour internationale de justice (CIJ) a déclaré en juillet que l’occupation israélienne des Territoires palestiniens était illégale et a exigé l’évacuation de toutes les colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.