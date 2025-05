Israël a déclaré avoir accepté un cessez-le-feu temporaire dans la bande de Gaza pendant le Ramadan et la Pâque, suite à une proposition de l'envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, quelques heures après l'expiration de la première phase d'un cessez-le-feu.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans un communiqué que la moitié des otages de Gaza, morts et vivants, seront libérés, et que les captifs restants seront libérés une fois qu'un cessez-le-feu permanent sera atteint.

Selon lui, Witkoff a proposé de prolonger le cessez-le-feu après avoir déterminé qu'un délai supplémentaire était nécessaire pour négocier une trêve permanente.

Israël menace de reprendre la guerre

Le communiqué indique que le plan donne à Israël le droit de reprendre la guerre après 42 jours si les négociations ne progressent pas, et affirme qu'Israël a accepté la proposition de libérer des prisonniers mais que le Hamas ne l'a pas encore acceptée.

Il a souligné que si le Hamas changeait de position et acceptait le plan proposé par Witkoff, Israël entamerait immédiatement des négociations sur les détails de la deuxième phase.

Le Hamas, les médiateurs égyptiens et qataris, ainsi que Witkoff, n'ont pas encore commenté la déclaration d'Israël.

Le porte-parole du groupe de résistance palestinien, Hazem Qassem, a réaffirmé, plus tôt, dans un communiqué, son “engagement à mettre en œuvre toutes les phases de l'accord”.

Les obstructions de Netanyahu

Un accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers est en vigueur depuis le 19 janvier, suspendant la guerre génocidaire d'Israël contre Gaza qui a fait plus de 48 360 victimes, principalement des femmes et des enfants, et laissé l'enclave en ruines.

La première phase du cessez-le-feu a pris fin samedi soir.

La deuxième phase devait débuter le 16e jour de l'accord, le lundi 3 mars, mais Netanyahu a bloqué le processus, cherchant à prolonger la première phase pour obtenir la libération de davantage de prisonniers israéliens de Gaza.



D'après des médias israéliens, le bureau de Netanyahu vient de publier une déclaration interdisant l'entrée de biens et de fournitures humanitaires dans la bande de Gaza.

“Israël ne permettra pas un cessez-le-feu sans la libération de nos otages. Si le Hamas persiste dans son refus, il y aura d’autres conséquences”, indique le communiqué.



