Le constructeur américain Tesla, spécialiste de la voiture électrique, perd du terrain presque partout en Europe pour le mois de février. Au niveau européen, les ventes de la marque étaient presque divisées par deux en janvier 2025.

Les pires résultats de vente sont enregistrés en Allemagne où la marque Tesla connaît une chute de 76,3% sur un an. Et ce, après un recul déjà significatif en janvier dans un contexte de polémiques entourant Elon Musk, patron du constructeur américain, a indiqué l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA), mercredi.

"L'ancien leader du marché Tesla n'a pas profité de l'évolution positive des nouvelles immatriculations électriques", remarque Constantin Gall, analyste chez EY. Il a, en effet, observé un recul de la marque "dans la plupart des pays européens". Celles-ci ont également chuté d'environ 70% en Autriche et en Suisse, de 54% en Italie et en Belgique, ou encore de 26% en France.

Pourquoi un tel recul de Tesla ?

Un groupe anti-fasciste toulousains a revendiqué l’incendie avant-hier d’une concession Tesla à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne), près de Toulouse. Le groupe baptise son geste de “salut incendiaire à Tesla”, en référence au salut nazi fait par Elon Musk lors de l’entrée en fonction de Donald Trump, le nouveau président américain.

Certains observateurs attribuent ce recul dans toute l’Europe au soutien marqué du milliardaire à l'extrême droite européenne. Dernièrement, il a soutenu l’AfD, le parti d’extrême-droite lors des élections législatives allemandes, proposant à la cheffe du parti un long entretien sur son réseau social X.

Les activités politiques d’Elon Musk et son association avec Donald Trump lui ont valu une campagne de boycott aux Etats-Unis. On peut voir un autocollant sur les pare-chocs déclarant :“Désolé, j’ai acheté une Tesla avant de savoir que Musk était fou !” On a également vu des célébrités se séparer de leur Tesla comme Sheryl Crow, la chanteuse de country.

Les ventes de Tesla en hausse au Royaume-Uni

À contre-courant, les ventes de Tesla augmentent en février 2025 au Royaume-Uni. Selon la SMMT, l'organisation de l'industrie automobile au Royaume-Uni, 3.852 nouvelles Tesla ont fait leur entrée sur les routes britanniques en février, en hausse de près de 21% par rapport à l'an passé.

En fait, on assiste à un véritable boom des ventes de véhicules électriques au Royaume-Uni (+ 42%). "C'est une vague de fond qui profite à tout le monde", estime David Bailey, professeur à la Birmingham Business School, interrogé par l'AFP. “Mais l'augmentation des ventes de Tesla est inférieure à celle des autres marques, ce qui suggère que les commentaires et actions très clivants de Musk pourraient quand même avoir eu un impact", relève-t-il.

Les ventes du chinois BYD, spécialisé dans l'électrique et l'hybride rechargeable, progressent par contre de 334% en ce début d’année.