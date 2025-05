L'armée israélienne a mis fin le 18 mars à deux mois de trêve avec le Hamas et repris sa guerre meurtrière à Gaza.

Durant la nuit, huit personnes ont été tuées dans une frappe aérienne israélienne sur la maison de la famille Abou Sahloul dans le camp de réfugiés de Khan Younès, dans le sud du territoire, a indiqué un responsable de la Défense civile, Mohammed al-Moughayer.

Quatre autres personnes ont succombé à un bombardement aérien dans le quartier Al-Tuffah de la ville de Gaza (nord), a-t-il ajouté.

Au moins 17 autres personnes ont été tuées à travers le territoire dans d'autres attaques dont l'une a touché une tente pour personnes déplacées dans la ville de Deir el-Balah (centre), selon la Défense civile.

Des images montrent des Palestiniens fouillant les décombres des bâtiments détruits à la recherche de corps qui ont été extraits et emmenés sur des brancards.

D’autres images terribles, à l'hôpital Nasser de Khan Younès, montrent des secouristes sortir un enfant, blessé et hurlant, d'une ambulance.

Dans son dernier bilan, le ministère de la Santé de Gaza recense au moins 2.326 personnes tuées depuis le 18 mars, date de la rupture de la trêve, ce qui porte à 52.418 le nombre total de morts dans le territoire palestinien dévasté en près de 19 mois de guerre.

“Abomination”

Israël est confronté à des critiques internationales sévères pour le blocage de l’aide vitale pour les Gazaouis. Depuis l'instauration du blocus, l'ONU ne cesse de dénoncer la catastrophe humanitaire et sanitaire et le risque de famine pour les 2,4 millions d'habitants.

Ce qui se passe à Gaza est "une abomination", a dénoncé jeudi Mike Ryan, le directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a dit sa colère face à l'inaction pour venir au secours de la population.

"Nous brisons le corps et l'esprit des enfants de Gaza. Nous affamons les enfants de Gaza, car si nous n'agissons pas, nous serons complices de ce qui se passe sous nos yeux", a-t-il insisté.

Vendredi marque deux mois de blocus total de la bande de Gaza par l'armée israélienne.

Le Programme alimentaire mondial a annoncé il y a quelques jours qu'il "avait épuisé tous ses stocks".

Mercredi, la France a une nouvelle fois appelé Israël à lever le blocus "sans délai".

"Nous regardons cela se dérouler sous nos yeux, et nous ne faisons rien. En tant que médecin, je suis en colère contre moi-même de ne pas en faire assez. Je suis en colère contre tous ceux qui sont ici derrière moi avec vous", a dit le docteur Ryan.

Il a déploré que "plus de 1.000 enfants qui n'ont plus de membres, des milliers d'enfants avec des lésions de la moelle épinière, avec de graves blessures à la tête dont ils ne se remettront jamais, des milliers et des milliers d'enfants avec de graves troubles psychologiques dont ils ne se remettront peut-être jamais".