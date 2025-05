L'instant info du 31 décembre 2024

En déplacement à Mayotte, François Bayrou dévoile son plan : il veut reconstruire l’archipel en deux ans -Emmanuel Macron adressera ce soir ses vœux pour 2025. Selon l'entourage du président, il fera le bilan de 2024 le plus lucidement et humblement possible. - Dans le nord de Gaza, le système sanitaire est "anéanti" par la guerre alerte le Comité international de la Croix-Rouge - L'Allemagne accuse Elon Musk d'ingérence électorale en soutenant le parti d'extrême droite AfD - Aux États-Unis, Joe Biden annonce 6 milliards d'aide économique et militaire à Kiev