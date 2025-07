"Mon but n'a jamais été d'être peintre. C'était toujours pour apprendre à connaître le monde dans lequel je vis, pour le voir malgré mon état", a déclaré Esref Armagan, dans son chapeau de cowboy unique et ses lunettes de soleil Ray-Ban.

Malvoyant depuis sa naissance en 1953, Armagan ne s’est pas résigné à l'idée de ne pas savoir à quoi ressemblait le monde, de mourir sans jamais "voir" le monde, et est allé demander de l'aide à son père.

Son père, Nazim Armagan, commence à l'initier à divers objets et lui apprend des notions comme la rondeur, la netteté, etc.

"Pour apprendre à connaître les formes et les objets, une personne aveugle doit être capable de les tenir dans ses mains", a déclaré Armagan, expliquant que c'était la seule façon de percevoir l'objet dans les six directions - haut, bas, etc.

"Si l'objet ne peut pas être entièrement examiné en une fois, alors l'image dans l'œil de l'esprit est déconnectée, incomplète et inexacte", a ajouté Armagan.

Alors, quand il s'agissait de choses qu'il ne pouvait pas tenir, son père donnait des modèles à Armagan.

Tout a commencé avec un papillon, lorsque son père a donné à Armagan un papillon en papier pour comprendre à quoi ressemblaient les insectes.

En le tenant, Armagan a eu l'idée d’essayer de dessiner la forme - un test pour voir s'il percevait avec précision à quoi ressemblaient les objets.

Il a placé le papier sur une surface qui flanchait sous son crayon, en utilisant la méthode du relief, pour percevoir le dessin du bout des doigts, et le comparer avec le modèle.

Plus tard, lorsqu'il a commencé à peindre sur toile, Armagan utilisait une corde collante pour créer le contour de ses peintures afin qu'il puisse sentir les lignes.

"Je dois sentir ce que je dessine du bout des doigts parce que c'est comme ça que je vois", a-t-il expliqué.

Armagan ne peut pas utiliser de pinceaux pour peindre car le pinceau élimine le contact avec la toile. Alors, il peint avec ses mains.

Outre le contour du papillon, le père d'Armagan décrirait les qualités visuelles restantes de l'insecte, comme les taches sur ses ailes et leur couleur. Bien sûr, son père était également chargé de lui remettre les crayons de couleur appropriés.

Avec de la pratique, Armagan pouvait dessiner et peindre des papillons, des arbres, des pommes, etc.

De plus, il commença à organiser ses peintures dans un ordre qu'il mémorisait afin de ne pas avoir à compter sur les autres pour colorer correctement ses œuvres. De ce fait, ses peintures ne se mélangeaient plus, sauf si elles étaient mal placées.

La vie en couleur

En plus des formes, Armagan apprenait également les couleurs et leurs tons.

"Je devais avoir l'air assez naïf, mais je demandais toujours de quelle couleur étaient les choses, qu'elles soient grandes ou petites", se souvient-il.

Armagan a finalement appris de quelle couleur les choses pouvaient être, faisant des estimations éclairées. Par exemple, les feuilles et les arbres étaient verts à moins que ce ne soit l'automne, et il pouvait même reconnaître les fleurs à leur parfum et distinguer leur couleur.

Néanmoins, il commença bientôt à entendre que ses peintures n'avaient pas l'air assez réelles. Elles semblaient bidimensionnelles.

On lui a dit qu'il devait dessiner la lumière et l'ombre pour que ses œuvres aient l'air réelles. Ainsi, il a appris ce qu'était la lumière, comment elle créait des ombres et l'illusion dans ses peintures.

Il a d'abord eu du mal avec le concept de l'ombre, se souvenant que lorsqu'il a essayé pour la première fois de peindre l'ombre d'une pomme et l'a montrée à son père, Nazim Bey lui a dit qu'il avait peint deux pommes - à la fois rouges et dodues.

Cela a conduit à une autre réalisation pour Armagan - les ombres ne prenaient pas la couleur de l'objet. Au lieu de cela, elles étaient d'une couleur plus foncée que la surface sur laquelle elles apparaissaient.

Armagan dit que ses capacités extraordinaires sont en partie le résultat du soutien continu de son père défunt.

Échelle et perspective

Ce qui était étonnant dans les peintures d'Armagan, ce n'était pas seulement qu'un aveugle était capable de tracer des lignes et de les colorier avec précision, il avait également maîtrisé l'échelle.

Les choses qu'il dessinait, des montagnes aux arbres et aux pommes, étaient toutes à l'échelle avec précision malgré l’absence de la vue.

Néanmoins, alors qu'il peignait des scènes plus étendues comme des paysages, les gens ont commencé à lui dire que les peintures semblaient incorrectes. Les objets seuls étaient exacts, mais quelque chose n'allait pas dans la façon dont il les rassemblait.

Armagan se souvient que quelqu'un lui avait dit, "Vous avez mis l'arbre au sommet de la maison ». « L'arbre était censé être derrière la maison", explique-t-il. Finalement, il a compris que le problème s'appelait la perspective.

"J'ai essayé de comprendre la perspective pendant des années. Les gens n'arrêtaient pas de me dire que mes peintures manquaient de perspective, mais ils ne pouvaient pas expliquer ce que c'était", a déclaré Armagan. Finalement, sa quête l'a amené à une conversation avec un professeur d'art.

Le professeur lui a dessiné un V et lui a expliqué que c'était une route. Le point supérieur où les lignes étaient écartées était le point de vue, et la route devenait plus petite à mesure que l'on regardait. À mesure que la distance augmentait, les objets semblaient plus petits, et vice versa.

Après cela, les peintures d'Armagan et sa perception du monde se sont transformées en ce qu'elles sont aujourd'hui - une image incroyablement précise d'un monde qui ne lui est plus inconnu.

"Je suis unique parce que j'ai appris toutes les méthodes par moi-même. Les gens m'ont seulement aidé à m'expliquer le monde", a déclaré Armagan, tout en exprimant sa tristesse qu'il n'y ait pas plus de gens comme lui ayant appris à « voir » par eux-mêmes.

"Je n'ai jamais suivi de cours car la peinture était pour moi un outil pour voir le monde, pour percevoir la réalité visuelle du bout des doigts. C'était la seule motivation derrière mon travail."

Ses œuvres étaient devenues une partie si essentielle de sa vie qu'il a continué à dessiner et à peindre même à des moments de sa vie où il vivait dans le dénuement, devant dormir dans des chantiers de construction avec à peine de quoi manger.

Un esprit révolutionnaire

En 1994, Armagan a été invité en République tchèque pour une exposition internationale d'artistes malvoyants. Cependant, il a dû refuser, car il ne pouvait pas voyager seul et n'en avait pas les moyens.

Joan Eroncel, qui est maintenant le manager d'Armagan, a été invitée à l'accompagner. Ils ne savaient pas à l'époque que ce voyage se terminerait par un partenariat solide de 28 ans.

"En 1994, j'ai déclaré que la Turquie avait un génie qu'elle ignorait. J'ai été agréablement surprise qu'un homme très talentueux ne soit pas très connu. Il avait été plutôt mal traité, alors j'ai décidé que nous devrions avoir un contrat", a déclaré Eroncel à TRT World.

Armagan a impressionné de nombreuses personnes à travers le monde par sa capacité. Il a été inclus dans un documentaire de Discovery Channel intitulé "The Real Superhumans" et est devenu le sujet de recherches neurologiques à l'Université de Toronto et à l'Université de Harvard.

Dans le documentaire, Armagan est amené en Italie. Il dessine le baptistère de Florence, une structure compliquée pour les voyants, et lieu d'origine de la découverte de la perspective par Filippo Brunelleschi.

Basé sur un modèle de baptistère préparé au préalable par l'équipe du professeur John Kennedy de l'Université de Toronto, Armagan dessine avec succès la structure dans une échelle et une perspective parfaites, séduisant les spectateurs.

"Esref réalise quelque chose qui, selon nous, était enfermé dans le cerveau visuel et n'était possible que si vous aviez une entrée visuelle", déclare le professeur Kennedy dans le documentaire.

Dans l'étude de Harvard menée par les professeurs Alvaro Pascual-Leone et Amir Amedi, Armagan a été invité à peindre tout en passant une IRM. Les chercheurs ont découvert que le dessin et la peinture activaient le cortex visuel d'Armagan.

Cette activation s'est produite dans la mesure où le professeur Pascual-Leone a déclaré que les images de son cerveau pouvaient être confondues avec celles de quelqu'un qui peut réellement voir.

"Quand quelqu'un pense à une chute d'eau, il voit l'image dans son esprit. Ce que je vois, ce sont des lignes, mais seulement quand je dessine. Je ne vois pas quand je retire ma main d'un dessin", a expliqué Armagan.

62 ans de création

Lorsqu'on lui a demandé s'il accepterait une opportunité de recouvrer la vue, Armagan a déclaré : "Je me suis créé un monde magnifique et coloré. Mon esprit est rempli de merveilles et de paysages, je ne voudrais jamais gâcher cela en recouvrant la vue."

Armagan a été capable de dessiner tout ce avec quoi il a été mis au défi jusqu'à présent et peut dessiner beaucoup de choses de mémoire. Il peut imaginer une scène, et la montrer aux autres en la mettant sur papier.

Certains pourraient dire que la capacité d'Armagan est miraculeuse. Cependant, il rit quand il entend le mot. "Je travaille là-dessus depuis que je suis tout petit. C'est le résultat de 62 ans de travail et de persévérance. Alors, en quoi est-ce un miracle ?", lance-t-il.

Sa plus grande peur est qu'un jour il y aura quelque chose qu'il ne pourra pas peindre.

Actuellement, Esref Armagan est marié et a deux enfants. Il télécharge régulièrement du contenu sur sa chaîne YouTube pour montrer comment il dessine et peint.

Quiconque le rencontre verra un homme accompli qui a atteint le but de sa vie, avec la joie de vivre rayonnant sur son visage.

Il ne peut pas voir le monde à travers ses yeux comme la plupart des gens, mais il a le monde dans son esprit. Il est la preuve vivante que le cerveau humain ne connaît pas de limites.

"Aujourd'hui, je peux vous dire que je ne suis pas aveugle. Si je l'étais, je ne pourrais pas peindre le monde."