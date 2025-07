L'ambassadeur de Turquie en Libye, Kanaan Yilmaz, s'est rendu à la ville de Benghazi, dans l'est du pays, en compagnie d'hommes d'affaires turcs.

Dans une déclaration à l'Agence Anadolu, Yilmaz a noté que sa visite à Benghazi faisait suite à l'invitation du président du conseil de la ville Sakr Omrane Boujouari, indiquant qu'il avait inspecté les locaux du consulat général de Turquie dans la ville, lors de sa visite.

Et d'ajouter qu'il avait exprimé à la partie libyenne le souhait de son pays de rouvrir le consulat général de Turquie à Benghazi, notant qu'il avait eu des rencontres fructueuses avec Boujouari et avec des membres du Parlement et du conseil de la ville, portant sur les opportunités de coopération dans divers domaines, dont l'enseignement, la culture, la santé, le transport et le jumelage entre les villes.

Yilmaz a affirmé que la Libye est un pays frère et ami ayant des liens historiques privilégiés avec la Turquie, mettant l'accent sur l'importance de consolider les relations avec les différentes franges du peuple libyen.

Il a déclaré qu'il avait discuté avec les représentants de la Chambre du commerce, de l'industrie et de l'agriculture de Benghazi et avec des hommes d'affaires libyens des mesures à entreprendre pour booster les relations dans le domaine économique.

Il a également affirmé que les hommes d'affaires turcs avaient fait part, lors des entretiens, de leur volonté de reprendre leurs projets incomplets et de jouer un rôle dans la reconstruction de la Libye et de contribuer à son développement via de nouveaux projets.

L'ambassadeur de Turquie a, par la même occasion, annoncé avoir discuté avec la partie libyenne de la reprise des vols de Turkish Airlines vers Benghazi.

"Vous vous rappelez que nous avions eu un entretien positif avec le président des représentants (la chambre des députés) à Tobrouk, Aguila Salah, dans la ville d'Al-Qobba (est)", a-t-il indiqué.

Le diplomate turc a exprimé son souhait de multiplier les visites mutuelles, dans la période à venir, dans le but de concrétiser les points d'accord discutés durant sa visite à Benghazi.

A noter que le consulat général de Turquie à Benghazi est fermé depuis 2014.