Depuis environ un mois, les forces armées de la Fédération de Russie n'ont pas réussi à briser les défenses ukrainiennes. Le Kremlin, pour utiliser le bon vieux langage clausewitzien, n'a pas réussi à imposer son poing de fer au peuple et au gouvernement ukrainiens.

Pourtant, alors que la défense ukrainienne s'est avérée robuste, l'impasse actuelle peut conduire à une catastrophe. Le président Vladimir Poutine et son parti de guerre Siloviki ne peuvent tout simplement pas échouer dans l'espace post-soviétique - cela exacerberait une menace directe pour leur trône chez eux. En termes simples, un échec au niveau stratégique en Ukraine peut entraîner une réaction politique en chaîne à Moscou. En fait, c'est la raison pour laquelle nous envisageons un seuil très dangereux en Europe.

L'impasse enchevêtrée

Jusqu'à présent, les formations de combat conventionnelles et les réserves mobilisées de l'Ukraine (les forces de défense territoriale) ont fait preuve d'une solide position. Il n'y a ni manque de volonté ni pause dans le flux d'armes tactiques perturbatrices. Les forces armées de la Fédération de Russie jouissent toujours de l'avantage dans l'équilibre militaro-stratégique comparatif. Cependant, les myrmidons de Poutine ont souffert de lourdes pertes humaines et matérielles en échange de gains territoriaux insuffisants, en particulier dans le secteur nord.

Ce qui se passe, c'est que Moscou n'a pas assuré une sécurité adéquate de la zone arrière, ce qui met leurs acquis sous une menace constante. Le tristement célèbre appareil de sécurité du régime russe, Rosgvardya, dirigé par le général préféré de Poutine, Viktor Zolotov - qui a récemment défié la figure de l'opposition emprisonnée Alexeï Navalny dans un combat - a mené une campagne de pacification diligente dans les territoires capturés.

Cependant, il semble que l'oppression à la mode soviétique exercée par les services de sécurité ne réussisse pas à intimider le « terrain humain » ukrainien dans une reddition silencieuse. La population locale proteste toujours et continue même la résistance.

Les forces armées ukrainiennes ont donné un très bon exemple du concept de « défense mobile », qui privilégie doctrinalement les contre-attaques systématiques ciblant les arrières et la logistique de l'adversaire. Par exemple, alors que les formations de combat russes s'emparaient de Kherson, l'artillerie ukrainienne pilonnait à maintes reprises les bases d'opérations avancées russes, infligeant de lourds dégâts aux hélicoptères d'attaque et de transport.

Il y a diverses raisons derrière les réalisations de la défense mobile ukrainienne. Le flux de catalyseurs tactiques, tels que les systèmes de défense aérienne portables (MANPADS) et les armes antichars (c'est-à-dire les JAVELINS et les NLAW), dans le pays s'est poursuivi sans interruption. Ces armes dotent les militaires ukrainiens de capacités critiques. L'imagerie satellitaire occidentale a renforcé la capacité de renseignement en temps réel du haut commandement ukrainien, qui reste essentielle pour arrêter un adversaire plus fort.

De plus, les analystes peuvent également observer une intégration visible de l'artillerie et des drones ukrainiens, ces derniers jouant des rôles d'observateur et d'évaluation des dégâts de combat en plus des frappes cinétiques. Cette synchronisation des armes d'appui-feu terrestres et des plates-formes aériennes sans pilote a été utilisée avec succès par la Turquie et l'Azerbaïdjan l'année dernière et constitue un pilier essentiel des concepts d'opérations de guerre des drones turcs. Au moment d'écrire ces lignes, l'armée de l'air ukrainienne et les défenses aériennes sont toujours opérationnelles, empêchant la Russie d'établir une suprématie aérienne incontestée.

Enfin, le prochain lot d'assistance militaire américaine, qui devrait arriver dans les prochaines semaines, comprendra le transfert de munitions de vagabondage Switchblade ou de drones tactiques kamikazes. Les Switchblades - qui comprennent deux variantes qui ciblent les armures légères et lourdes - peuvent nuire gravement aux formations armées et mécanisées russes, ainsi que les concentrations de troupes, en particulier en terrain urbanisé.

Libérer l'arsenal mortel de la Russie

Ayant progressivement recouru à la puissance de feu écrasante et aveugle de l'école soviétique, la machine de guerre russe entraîne rapidement le conflit dans une spirale dangereuse. Des armes thermobariques (systèmes de fusées à lancement multiple thermobariques TOS-1) et des missiles hypersoniques (missiles balistiques à lancement aérien Kinzhal) ont déjà été utilisés. Les salves de missiles de croisière Kalibr à l'intérieur de l'Ukraine, comme celles d'Ivano-Frankivsk et de Lviv, sont déjà devenues une tendance dominante dans la guerre. Et la base militaire de Yavoriv, ​​une installation critique le long de la frontière polono-ukrainienne utilisée pour les missions d'assistance et d'entraînement de l'OTAN, était déjà ciblée par les Russes.

Ces développements présentent un modèle d'escalade clair, se dirigeant vers une direction dangereuse. L'administration Poutine signale un avertissement de "rester à l'écart" à l'OTAN. En outre, l'armée russe a, à maintes reprises, échoué à briser de manière décisive la défensive ukrainienne avec des moyens conventionnels.

Nous devons maintenant revoir des scénarios à faible probabilité et à fort impact, tels que l'utilisation d'armes nucléaires tactiques.

D'un point de vue doctrinal, le calcul russe n'exclut pas la première utilisation d'armes nucléaires dans un cadre conventionnel qui constitue une menace existentielle pour la sécurité nationale de l'État. Compte tenu de l'article de Poutine de 2021 sur « l'unité historique des Russes et des Ukrainiens », une victoire ukrainienne euro-atlantique contre la campagne de Russie pourrait bien être interprétée comme une telle menace par les cercles Siloviki. Les occidentaux concluent également que l'utilisation d'armes tactiques (ou non stratégiques selon la désignation russe) de Moscou pourrait s'étendre aux concepts d'opérations « d'escalade à désescalade ». Jusqu'à présent, il y a des signes prématurés d'attitude russe à cet égard. Néanmoins, la rhétorique diplomatique russe, accusant l'Ukraine de développer une capacité de guerre radiologique et biologique voyous, semble préparer le terrain pour l'option nucléaire tactique.

Plus important encore, au moment où nous écrivons ces lignes, le Modern War Institute des États-Unis à West Point vient de publier un article suggérant que l'armée russe pourrait opter pour une explosion nucléaire à faible rendement et limitée au-dessus de l'Ukraine ou de la mer Noire, en tant que décision politique et un message aux pays de l'OTAN de mettre fin à leur soutien à l'administration Zelensky.

Dans l'ensemble, la situation militaire actuelle peut être décrite au mieux comme une impasse. Les impasses peuvent être dangereuses, surtout si l'un des belligérants opte pour la victoire par tous les moyens et à tout prix. À un moment donné, les forces armées de la Fédération de Russie auront consommé toutes les armes en dessous du seuil des armes nucléaires tactiques contre la défense de l'Ukraine. Si l'armée russe devait alors opter pour une nouvelle escalade, comment les choses pourraient-elles se dérouler dans le domaine le plus dangereux ? C'est la question à un million de dollars.

Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que leur auteur et ne reflètent pas forcément la ligne éditoriale de TRT Français. Pour toute information, veuillez contacter : info@trtfrancais.com