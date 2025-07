Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement de TRT Français, dernier-né du réseau TRT qui comprend déjà plusieurs chaînes d'information internationales et plateformes numériques dans différentes langues telles que l'anglais, l'arabe, l'allemand et le russe.

Grâce à notre nouvelle plateforme destinée à l’information du public francophone, par le biais d’articles sur l’actualité, d’analyses, de vidéos et autres formats de contenus pertinents, nous visons à réaliser un travail journalistique équilibré, précis et transparent.

Notre mission est d’une part de documenter comment différents événements à travers le monde, allant du politique au social en passant par le culturel, façonnent l'expérience humaine, et d’autre part de nous assurer que les histoires souvent négligées soient présentées dans des formats agréables à suivre.

En tant que radiodiffuseur public de Turquie, TRT a acquis de solides connaissances et compétences dans les médias depuis sa création, ce qui lui a permis de fidéliser son public à travers le monde. À maintes reprises, cet organisme et toutes ses filiales - TRT World, TRT Russian, TRT Deutsche, TRT Arabic et autres - ont prouvé que la base de leur travail journalistique s’appuie sur la production de récits factuels mais aussi inspirants.

Alors qu'une grande partie de l'industrie des médias est motivée par le maintien d’un cycle d'actualités en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, glissant souvent sur la voie du sensationnalisme, l'audience mondiale semble néanmoins changer rapidement à la lumière des réseaux sociaux et d'autres plateformes d'information. En effet, les lecteurs et les téléspectateurs sont plus enclins à consulter des informations factuelles, et les recherches ont montré à plusieurs reprises que les médias de service public remplissaient leur rôle, qui consiste à fournir des informations précises et à jour aux citoyens, avec une augmentation quotidienne de l'audience.

S’inscrivant dans la même lignée que les principes fondateurs de l'organisme, TRT Français vise à introduire de nouvelles perspectives et approches face aux évènements qui façonnent notre monde. Nous continuerons à exposer ce qui reste dans l’ombre et à donner une voix aux histoires qui ne sont pas souvent entendues. Nous placerons l'être humain au cœur de notre perspective et diffuserons l'actualité mondiale avec passion et audace.

Composée de journalistes et de professionnels des médias de renommée internationale, l'équipe de TRT Français continuera à travailler sans relâche afin d’amener de la profondeur à chaque histoire qu'elle rapportera, à travers une perspective claire et nuancée des enjeux mondiaux de notre époque.