Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a exprimé, vendredi, ses vœux de « paix et de bonheur à tous ceux qui célèbrent le Ramadan », mois saint des Musulmans, qui débute samedi dans de nombreux pays.

C’est ce qui ressort d’une vidéo diffusée en français et en anglais sur le compte « Facebook » de Justin Trudeau et d’une Déclaration mise en ligne sur son site officiel.

« L’un des cinq piliers de l’islam, ce parcours spirituel dure un mois et constitue une période de jeûne, de dons de charité et de prières. À la fin de chaque journée, familles et amis se réunissent habituellement pour partager l’iftar, le repas qui leur permet de rompre le jeûne au coucher du soleil », indique le texte.

Trudeau a souligné, par ailleurs dans la vidéo, « les contributions extraordinaires des Canadiens Musulmans qui se sont mobilisés pour aider les gens dans le besoin au cours des deux dernières années difficiles ».

« Chaque jour, ils (les Musulmans canadiens) enrichissent le Canada en pratiquant la zakat pour redonner aux moins fortunés, en faisant du bénévolat pour des causes importantes et en posant de nombreux gestes bienveillants envers leurs communautés et leurs voisins », a-t-il encore dit.

« Et pendant que nous regardons vers l’avenir avec enthousiasme, ce mois nous rappelle aussi notre devoir collectif de rejeter l’islamophobie et de lutter contre la discrimination sous toutes ses formes » , a ajouté le Premier ministre canadien.

« Le Ramadan est une occasion privilégiée de témoigner notre gratitude pour les nombreux bienfaits dont nous jouissons et de réfléchir aux valeurs de paix, de compassion et de générosité », a-t-il insisté.

« Ces valeurs, a-t-il poursuivi, nous ont aidés à traverser les moments difficiles des deux dernières années. Elles continueront de nous aider alors que nous nous rétablissons de la pandémie et nous tournons vers l’avenir avec espoir et optimisme », avant de conclure son message en lançant en langue arabe : « Ramadan Mubarak. »