"Nous pouvons fournir un soutien pour l'évacuation des citoyens turcs et des civils blessés d'autres pays par la mer de Marioupol. Dans ce contexte, nous sommes en coordination avec les autorités de la Russie et de l'Ukraine" a déclaré le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar.

Akar s'est exprimé aux journalistes samedi au sujet des derniers développements dans les combats en Ukraine.

Interrogé sur ses entretiens téléphoniques avec les ministres russe, Sergueï Choïgou, et ukrainien, Oleksiy Reznikov, le ministre Akar a rappelé que depuis le début du conflit, le président Recep Tayyip Erdogan dépense d'intenses efforts diplomatiques et appelé à un cessez-le-feu immédiat afin d'épargner des vies humaines.

Insistant sur la nécessité de garantir la sécurité des corridors d'évacuation en Ukraine, Akar a poursuivi: "En tant que Turquie, nous continuerons à fournir une aide humanitaire au peuple ukrainien. La Turquie apportera également son plein soutien en ce qui concerne les évacuations. Notre soutien au peuple ukrainien se poursuivra".

"Nous pouvons fournir des bateaux pour l'évacuation par mer des citoyens turcs et des civils d'autres pays blessés à Marioupol. Dans ce contexte, nous sommes en coordination avec les autorités de la Fédération de Russie et de l'Ukraine. Nous avons envoyé notre demande de soutien aux évacuations en appelant l'attaché militaire russe à Ankara à notre ministère et en demandant à notre attaché militaire à Moscou de la transmettre aux autorités russes. En outre, l'attaché militaire de l'Ukraine à Ankara a été informé de notre demande et notre attaché en Ukraine est en coordination avec les autorités ukrainiennes", a précisé Akar. ​​​​​​​

Akar a notamment assuré que ces évacuations par la mer peuvent se faire en toute sécurité.