TRT Français, le nouveau service de l’organisme public de radiodiffusion TRT, est une plateforme numérique dédiée à un public francophone réparti dans 28 pays à travers le monde. Elle diffusera de l’information en continu 7/24 sur des thématiques diversifiées, notamment la politique, l’économie, la culture et la société.

La nouvelle plateforme numérique fait partie des plans d'expansion mondiale de TRT. Basé à Ankara, le radiodiffuseur public gère déjà quatre autres services internationaux : TRT World, TRT Arabic, TRT Russian et TRT Deutsch.

Fondé en 1964, TRT est en passe de devenir un diffuseur international majeur depuis 2016, date à laquelle fut lancée sa chaîne d’information en anglais, TRT World.

Dans un communiqué, le directeur général de TRT, Mehmet Zahid Sobaci, a déclaré que la nouvelle plateforme d’information de l'organisme public était une « étape significative » vers le renforcement des diffusions en langue étrangère.

« A l’instar de nos autres services internationaux, TRT Français réalisera un travail journalistique qui reflètera les valeurs d'impartialité et d'équité, et qui permettra aux utilisateurs de mieux comprendre le monde extérieur », a déclaré Sobaci.

« L’audience mondiale restera au cœur de notre narration, et nous veillerons à vous informer de manière équilibrée. En tant que radiodiffuseur public, nous continuerons à partager avec notre public des informations fiables et un contenu inspirant », a-t-il ajouté.

TRT Français produira des contenus originaux en français de façon quotidienne. Des infos d’actualité aux analyses, en passant par les reportages et les vidéos, la plateforme apportera un contenu journalistique juste et transparent au public francophone du monde entier.

« Notre plateforme en français offrira un journalisme rigoureux et axé sur les faits, dans le but d'améliorer la vie des personnes défavorisées et laissées pour compte. Il s’agira d’enquêtes honnêtes sur tous les événements majeurs qui façonnent notre monde », a déclaré Omer Faruk Tanriverdi, le vice-directeur général de la TRT chargé des émissions internationales.

« Nous ne recherchons pas les chiffres. Nous sommes intéressés à faire ressortir la vérité, et visons simplement à offrir notre service aux 76 millions de locuteurs natifs français et 274 millions de francophones à travers le monde », a ajouté Tanriverdi.

Comme les autres plateformes d'information internationales de TRT, la version francophone publiera du contenu non seulement sur son site web, mais aussi sur les autres réseaux tels que YouTube, Facebook, Twitter et Instagram.

« Fenêtre qui donne sur le monde »

Avec l'entrée de son diffuseur public sur la scène médiatique mondiale en 2016, la Turquie s'est rapidement positionnée comme une puissance médiatique alternative.

Lors du lancement de son ambitieux réseau d'information en anglais TRT World, le président du pays, Recep Tayyip Erdogan, l'avait décrit comme une nouvelle « fenêtre qui donne sur le monde ».

« A mon sens, la mission de TRT World qui consiste à relater des histoires dans une nouvelle langue, à donner la parole à ceux qui n'ont pas le droit de parler et à faire entendre des voix réduites en silence, est précieuse. Il est tout à fait honorable d’assumer cette mission, à une époque où la narration et le langage des infos d'actualité deviennent de plus en plus monotones, bien que les présentateurs et les chaînes se diversifient dans les médias internationaux, qui deviennent de plus en plus similaires les uns aux autres », a déclaré Erdogan devant un auditorium bondé du complexe présidentiel à Ankara.

Depuis, le réseau est devenu un acteur majeur sur la scène médiatique mondiale mais aussi une maison de presse dynamique, avec plus de 600 hommes et femmes de 36 nationalités différentes dans quatre centres de diffusion, à savoir Londres, Singapour, Washington et son siège à Istanbul.