Un dépôt de pétrole proche de Dnipro, dans l'Est de l'Ukraine, a été bombardé et détruit par l'armée russe dans la nuit de mardi à mercredi, sans faire de victimes, ont annoncé mercredi les autorités locales.

"Ce fut une nuit difficile. L'ennemi a attaqué par les airs et a touché un dépôt de pétrole et une usine. Le dépôt est détruit (...) et un feu puissant ravage l'usine", a déclaré le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Valentin Reznitchenko, sur Telegram.

"Heureusement, il n'y a pas de blessés", a-t-il précisé, indiquant quelque temps après que "l'incendie a été étein t par les pompiers" qui ont "lutté pendant plus de huit heures".

Selon Mikola Loukachouk, chef du conseil régional de Dnipropetrovsk, le bombardement de l'armée russe a eu lieu "tard mardi soir" à Novomoskovsk, 25 km au nord-est de Dnipro.

"L'ennemi vise cyniquement des cibles civiles", a déploré M. Loukachouk, selon qui "à cet endroit, il n'y avait pas de militaires" ukrainiens.

Ville industrielle d'un million d'habitants, Dnipro est traversée par le Dniepr, le fleuve qui sépare l'Est de l'Ukraine du reste du pays.