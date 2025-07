L'Agence Anadolu (AA), qui fournit des contenus au niveau national et international depuis plus d'un siècle, est devenue une agence qui diffuse en 13 langues, possède des bureaux dans 41 pays, des représentants dans 100 pays et continue d'être une source d'informations fiables.

L'AA, qui a été fondée le 6 avril 1920, soit 17 jours avant l'ouverture du Parlement, sur les instructions de Gazi Mustafa Kemal Ataturk, pour "faire entendre la voix de l'Anatolie au monde pendant la guerre d'Indépendance", s'efforce d’informer le public national et international avec son expérience de plus d'un siècle.

L'Agence Anadolu dessert 6 mille organes de presse dans 100 pays avec plus de 3 mille employés de 142 nationalités différentes. Elle publie en moyenne 3 mille nouvelles et photos, 8 infographies et 310 vidéos par jour.

L'AA, qui se place parmi les agences de presse les plus influentes et les plus respectées au monde, transmet instantanément à ses abonnés les développements à chaud dans les régions les plus instables, en particulier, elle marque une différence avec ses dépêches et ses visuels puissants en provenance des régions où pratiquer le journalisme est difficile.

L’AA est au service de ses abonnés aussi bien au niveau national qu’international avec une diffusion de nouvelles, photos et vidéos en 13 langues comme le Turc, l’Anglais, l’Arabe, le Russe, le Français, l’Espagnol, le Persan, l’Indonésien, le Bosniaque, l’Albanais, le Macédonien, le Sorani et le Kurmandji.

Des bureaux dans 41 centres et des représentations dans 100 pays

L’AA réalise en moyenne 16 émissions en direct simultanément par jour à partir de 42 points différents dans le monde.

Au cours de la 102ème année de l’AA, des mesures importantes sont prises pour passer "d’une agence de presse turque" à "une agence de presse internationale dont le siège est en Turquie".

De nombreuses coopérations internationales permettent à l’AA d'améliorer son efficacité grâce à ses partenariats comme avec Reuters, AFP, Getty Images, DPA à travers lesquels, l’AA diffuse ses contenus dans le monde.

L!AA, qui utilise tous les canaux des réseaux sociaux de manière intensive et active a dépassé 385 millions d'accès sur les réseaux sociaux. Le taux de consultation mensuel des pages Web a également dépassé les 16 millions.

L’Agence a augmenté, également, sa production de contenu de 10,1% en 2021 par rapport à l'année précédente, atteignant un nombre annuel de 2,1 millions de contenus, ce qui représente une production quotidienne moyenne de 3 000 contenus.

La force de l’AA dans le journalisme de terrain a également été démontrée à l'échelle internationale avec la guerre russo-ukrainienne.

L’AA a été l'agence internationale avec le plus de correspondants présents dans la zone de guerre contrôlée par la Russie et l'Ukraine, ce qui lui a permis de transmettre au monde entier les informations et développements les plus critiques.

Dans ce contexte, des contenus de référence ont été créés à la fois sur le conflit, la tragédie de la migration vécue pendant la guerre et les développements au niveau de la diplomatie.

De nombreux médias internationaux, tels que The Guardian, The Times, The Sun, The Independent et Bild, et des chaînes telles que CNN et la BBC, ont partagé des informations sur la guerre en utilisant les contenus de l’AA.

L’AA a également démontré sa force sur le terrain lors de la guerre du Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il est devenu la voix de la lutte légitime de l'Azerbaïdjan en annonçant les développements sur le terrain au public mondial pendant la guerre du Karabagh.

AA : une académie de l’information

Avec l’AA académie de l’information, l’agence poursuit également ses formations pratiques et systématiques visant à mieux comprendre les changements dans le traitement de l’information, les développements dans le domaine des réseaux sociaux, et le suivi du développement de la technologie dans le secteur du métier de journaliste. L’AA académie de l’information dispense notamment une formation de "Reporter de guerre"

Afin de diversifier ses domaines, l'Agence Anadolu a créé les services "Vert", "Discrimination" et "Confirmation" avec pour mission de produire du contenu dans des régions critiques du monde entier et devenir la principale source de référence sur la scène internationale.

Le service "Vert" aura pour mission la sensibilisation de nos sociétés au changement climatique mondial et aux problèmes environnementaux, dont les effets deviennent de plus en plus évidents. Dans ce contexte, des nouvelles axées sur l'environnement seront diffusées gratuitement aux abonnés.

Le service "Discrimination" servira de centre de production de contenus importants dans différentes langues sur des questions telles que la discrimination raciale, l'inégalité entre les sexes, les discours de haine, l'Islamophobie et la xénophobie, qui ont augmenté ces dernières années dans le monde entier.

Le service "Confirmation", qui vise à contribuer à la lutte contre la désinformation, mènera des activités de contrôle de l'exactitude des faits. Dans ce contexte, l'exactitude des informations circulant sur les médias conventionnels ou sociaux sera confirmée par l’AA. Le contenu controversé sera examiné et les données résultantes seront partagées avec le public.