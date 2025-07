Algérie : 6 ans de prison pour l'ex-ministre de la culture de Bouteflika

L'ancienne ministre de la Culture sous le régime d'Abdelaziz Bouteflika, Khalida Toumi, a été condamné à six ans de prison ferme et une amende de 1 400 dollars par le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'Hamed d'Alger.