"Les images de la ville de Bucha sont vraiment inacceptables, honteuses pour l'humanité", a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères. Mevlut Cavusoglu.

Le chef de la Diplomatie turque a animé une conférence de presse jeudi à Bruxelles, la capitale de la Belgique, où il prend part à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), rendue à son deuxième et dernier jour.

Mevlut Cavusoglu a révélé avoir eu une discussion avec son homologue ukrainien Dmytro Kuleba, au cours de laquelle il a exprimé l'indignation de la Turquie concernant les images des civils tués provenant de la ville de Bucha.

La ministre turc a par ailleurs ajouté qu'Ankara prend des mesures pour normaliser ses relations avec l'Égypte, assurant que de nouvelles mesures seront prises dans les prochains jours.

Tout en soulignant que les négociations entre la Turquie et les États-Unis sur la modernisation et l'achat de nouveaux F-16 progressent positivement, Mevlut Cavusoglu a regretté l'attitude américaine vis à vis de l'organisation terroriste YPG/PKK en Syrie, à laquelle ce pays dispense des des formation et fournis des armes.

En outre, le chef de la Diplomatie turque a annoncé qu'il se rendra à Washington le 18 mai, à l'invitation de son homologue américain Antony Blinken.