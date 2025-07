En France, la campagne électorale semble échouer. Le président Macron a trouvé le temps pour un seul événement. Sinon, il se présente comme trop occupé dans le rôle de protecteur en temps de pandémie et de guerre en Europe pour se livrer à des duels télévisés avec ses challengers. Ce faisant, il utilise l’un des rares avantages de l’invasion russe de l’Ukraine.

Grâce à la prime du titulaire, Macron apparaît dans tous les médias lorsqu’il traite de questions politiques mondiales, tandis que les challengers ont du mal à attirer l’attention. Si cela ne réussit pas par une confrontation directe avec le président et qu’il est difficile de marquer des points en termes de contenu, la seule option est la provocation et la violation des limites.

Le président Macron et ses challengers d’extrême droite

Le père et la fille Le Pen étaient déjà connus pour de telles formes de communication politique dans le passé et ont connu un succès troublant, même s’ils n’ont jamais réussi à gagner une élection. Car au final, les slogans extrémistes de droite, xénophobes et nationalistes de l’électorat du centre politique semblaient trop stridents et inacceptables, même si de nombreuses positions étaient plus ou moins ouvertement partagées et que les préjugés et les peurs existantes étaient spécifiquement abordées.

Marine Le Pen a tiré la conclusion de cette élection qu’il fallait être moins radical pour mieux séduire les milieux conservateurs. Cependant, cela a donné l’occasion à des nouveaux venus politiques comme le journaliste Éric Zemmour de dépasser Le Pen à droite et non seulement de débaucher les électeurs de la frange droite avec des transgressions d’interdits ouvertement xénophobes et islamophobes, mais aussi d’accroître sa notoriété, car ses gaffes dans les rubriques de commentaires et les talk-shows ont été longuement négociés. À cela s’ajoutait une relation très médiatisée avec une femme belle et beaucoup plus jeune, ce qui lui a valu une plus grande attention de la part des tabloïds.

De plus, Zemmour et Le Pen ne sont pas seuls à se battre pour les mêmes votes de droite. Il y a aussi des candidats de droite modérés et des alternatives de gauche éblouissantes, ce qui a finalement semblé diminuer les chances de Le Pen de se qualifier pour le second tour. Cependant, elle est plus expérimentée dans les campagnes électorales et a également un sens pour les sujets qui sont émotionnellement bien reçus.

Élections en temps de guerre

À une époque où une majorité de la société est convaincue que l’Occident doit agir d’une seule voix contre Poutine, les slogans de droite et les rêves nationalistes sont moins efficaces que dans les campagnes électorales, où des questions telles que l’immigration, la sécurité intérieure ou les questions sociales sont en jeu. Celles-ci ont aussi une dimension émotionnelle.

Mais en temps de guerre, les conflits sociaux passent au second plan. En raison de la menace extérieure, vous êtes plus uni derrière votre propre leadership politique, que vous l’ayez élu ou non. Comme on l’a vu en Hongrie et en Serbie, cela est aussi valable pour la réélection des nationalistes – même si les circonstances des élections là-bas ne peuvent guère être comparées à celles de la France.

Sa proximité avec le Kremlin est un autre désavantage pour Marine Le Pen, réduisant ses chances d’être élue. On se souvient du prêt russe qu’elle a obtenu. Et un flyer la montrant avec Poutine était déjà imprimé pour la campagne électorale lorsque l’invasion de l’Ukraine a commencé.

L’Union européenne, dont Le Pen voulait un temps sortir la France, a fait bonne figure malgré toutes les difficultés de la pandémie et vis-à-vis de la Russie. Et l’expérience du Brexit a créé beaucoup moins d’appétit pour l’auto-isolement librement choisi, de sorte que non seulement en France, mais aussi les populistes de droite aux Pays-Bas, en République tchèque et en Italie, approchent leurs positions de l’UE, ses valeurs et ses principes de manière plus modérée.

Malgré tous les revers, selon les sondages à une semaine du premier tour de scrutin, la candidate du Rassemblement National a pu réduire l’écart avec Macron. Cela s’explique par le fait que les conséquences de la guerre d’Ukraine se font déjà ressentir sur le plan économique. Car c’est une chose d’être unis dans la défense des valeurs occidentales au début de la guerre, mais comment faire face à la plus forte inflation d’après-guerre depuis le début des années 1980 en est une autre.

La croissance économique n’est peut-être qu’un facteur économique abstrait, mais la perte importante de pouvoir d’achat affecte directement les personnes socialement défavorisées.

Mais là aussi, Macron peut espérer un soutien de l’UE. Non seulement la France est l’un des plus grands bénéficiaires du fonds de reconstruction NextGenerationEU, qui a été décidé en 2021, mais aussi l’interprétation flexible des règles de la dette de l’Union monétaire européenne en période de crise particulière permet au président sortant de faire des promesses qu’il ne pouvait faire au début de son mandat.

De cette façon, l’Europe échappera, espérons-le, à la vision horrifique d’une guerre qui fait rage à l’Est et du spectre d'un autre tournant politique imminent à l’Ouest d’ici quelques semaines avec l’entrée d’un nationaliste raciste à l’Élysée.

Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que leur auteur et ne reflètent pas forcément la ligne éditoriale de TRT Français.