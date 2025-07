"Je peux confirmer que la République slovaque a fait don du système de défense aérienne S-300 à l'Ukraine", a indiqué M. Heger sur Facebook.

Selon M. Heger, ce "don" est une réponse de son pays à une demande d'assistance formulée par l'Ukraine dans l'exercice de la "légitime défense", en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations unies.

Le système mobile multicanal de missiles sol-air S-300, de conception russe, a fait partie des demandes ukrainiennes précises de livraisons d'armes en provenance des pays occidentaux.

Le Premier ministre slovaque a souligné que la livraison du système ne signifiait pas "que la République slovaque soit devenue partie prenante du conflit armé en Ukraine".

Selon lui, ce système "aidera à sauver autant d'Ukrainiens innocents que possible" face à l'agression du régime russe de Vladimir Poutine.

Réception de quatre batteries de défense antimissiles Patriot de l'OTAN

Le ministre slovaque de la Défense a indiqué pour sa part que le système a été déjà livré à l'Ukraine et que, pour le remplacer, son pays a reçu de ses partenaires de l'Otan quatre batteries de défense antimissiles Patriot.

"Quatre batteries du meilleur système Patriot dans la version la plus moderne du PAC 3 offrent un potentiel de défense incomparablement plus élevé qu'un seul système S-300 non modernisé datant de 1987. Il s'agit donc d'un renforcement clair de la défense de la Slovaquie", a déclaré Jaroslav Nad sur Facebook.

Selon lui, "la quatrième batterie du système Patriot arrivera en Slovaquie la semaine prochaine. Deux ont été fournies par les Allemands et une par les Néerlandais, la quatrième par nos alliés américains".