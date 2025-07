Samedi, 9 avril 2022

Présidentielle en France : les électeurs iront aux urnes le 10 avril

Les 48,7 millions d'électeurs se rendront aux urnes pour élire le Président de la République. Les électeurs français iront aux urnes, dimanche 10 avril, pour élire le nouveau président de la République.

Le pays compte 48,7 millions d'électeurs en France, dont 1,4 million résidant hors de France. Lors du premier tour de l'élection, 12 candidats s’affronteront, dont le président Emmanuel Macron.

Le scrutin débutera à 8h00 et se terminera à 19h00 (heures locales), continuera jusqu'à 20h00 dans les métropoles.

Les électeurs testés positifs au coronavirus seront autorisés à se rendre au bureau de vote, à condition de porter un masque.

Les instituts de sondages pourront publier leurs estimations dès la fermeture du dernier bureau de vote.

Les résultats officiels du premier tour seront dévoilés le 13 avril. Si aucun candidat ne parvient à obtenir 50% des voix, un second tour sera organisé le 24 avril : les électeurs devront faire leur choix entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour.

Le nouveau président prendra ses fonctions le 13 mai.

Silence électoral en France avant le premier tour d'une présidentielle incertaine

La France est entrée en apnée électorale samedi, à la veille du premier tour d'une élection présidentielle marquée par les crises internationales et la perspective probable d'un nouveau duel entre le chef de l'Etat sortant Emmanuel Macron et sa rivale d'extrême droite Marine Le Pen à l'issue incertaine.

Depuis vendredi minuit, heure à laquelle s'est officiellement achevée la campagne du premier tour, le pays est soumis au silence électoral, les douze candidats en lice n'ayant plus le droit de s'exprimer ou de tenir des rassemblements.

Toutefois, plusieurs d'entre eux pourraie nt participer à des "marches pour le futur" annoncées dans plusieurs villes de France à l'initiative d'organisations de gauche.

Dimanche, quelque 48,7 millions d'électeurs seront appelés aux urnes à partir de 06H00 GMT pour désigner les deux finalistes appelés à s'affronter au deuxième tour le 24 avril. Un premier tour qui clôturera plusieurs mois d'une campagne singulièrement morne, éclipsée par le Covid puis la guerre en Ukraine, et dont les grands enjeux, en particulier le dérèglement climatique, ont été absents.

Les premières indications du résultat tomberont à 18H00 GMT, après la fermeture des derniers bureaux de vote.

Les électeurs de certains territoires d'outre-mer étaient appelés aux urnes dès samedi.

Tous les sondages dessinent depuis plusieurs semaines la réédition du duel de 2017 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais les ultimes enquêtes d'opinion ont montré un écart de plus en plus resserré entre le président sortant et sa rivale d'extrême droite. Les projections pour le second tour n'excluent pas, en comptant la marge d'erreur, une victoire de Mme Le Pen, ce qui constituerait une double première sous la Ve République, avec l'arrivée d'une f emme et de l'extrême droite au pouvoir.

Mais le premier tour peut réserver des surprises, en raison notamment du nombre très important d'électeurs encore indécis et du redoutable facteur de l'abstention. Nombre de politologues craignent que le record du 21 avril 2002 (28,4%), le plus haut niveau jamais enregistré pour un 1er tour d'une élection présidentielle, puisse être battu, soit bien plus qu'en 2017 (22,2%) qui n'était déjà pas un bon cru.

"C'est la première élection qui atteint un tel taux de personnes qui sont indécises, qui ont changé d'opinion, à peu près un Français sur deux", souligne le politologue Pascal Perrineau.

Désireux d'enrayer la finale Macron-Le Pen annoncée, le candidat de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, donné en troisième position derrière Mme Le Pen, espère lui aussi créer la surprise en se qualifiant pour le deuxième tour. Depuis plusieurs semaines, il appelle les électeurs de la gauche, éclatée et représentée par plusieurs candidats, à voter en sa faveur.

L'écologiste Yannick Jadot, la socialiste Anne Hidalgo et le communiste Fabien Roussel lui ont opposé une fin de non-recevoir, mais une partie de leurs électeurs pourra it être tentée par ce "vote utile".

Derrière M. Mélenchon, la candidate de la droite républicaine Valérie Pécresse est à la peine et au coude à coude avec l'autre candidat d'extrême droite, Eric Zemmour.

L'incertitude demeure à la veille de la présidentielle en France

L'incertitude demeurait forte samedi, à la veille du premier tour de l'élection présidentielle en France, où les candidats sont désormais tenus à la discrétion jusqu'au résultat du scrutin, dimanche, qui s'annonce serré entre le président sortant Emmanuel Macron et sa rivale d'extrême-droite Marine Le Pen.

D'après les sondages, les deux finalistes de l'élection de 2017 sont les mieux placés pour se qualifier dimanche, même si le chef de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon surfe lui aussi, comme Mme Le Pen, sur une dynamique positive.

Dans l'hypothèse d'une réédition de ce duel, cinq sondages vendredi donnaient une très courte victoire au second tour au président sortant le 24 avril, avec des scores de 51 à 54%.

Les dix autres prétendants semblent relégués mais l'incertitude demeure, notamment car, prévient le politologue Pascal Perrineau, "c'est la première élection qui atteint un tel taux de personnes qui sont indécises, qui ont changé d'opinion, à peu près un Français sur deux".

Autre énorme inconnue de cette élection dont le résultat sera particulièrement suivie en Europe et au-delà: le taux d'abstention. Beaucoup de politologues craignent que le record du 21 avril 2002 (28,4%), le plus haut niveau jamais enregistré pour un premier tour d'une élection présidentielle, puisse être battu, soit bien plus qu'en 2017 (22,2%) qui n'était déjà pas un bon cru. "Autour de moi, personne ne vote et tout le monde râle", se désolait sur un marché parisien Christine Mazaud, une retraitée de 75 ans.

Les bureaux de vote ouvriront à 08H00 (06H00 GMT) dimanche et aucune interview ni aucun sondage ou estimation ne pourra être publié avant les résultats. Pour tenir compte du décalage horaire, certains électeurs d'outre-mer voteront dès samedi.

Pour les mises à jour en direct du Vendredi 8 avril, cliquez ici