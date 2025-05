Khaled Abdallah, un Palestinien de 40 ans et père de quatre enfants, est le dernier à être décédé dans les tristement célèbres prisons israéliennes, ont annoncé, lundi, des groupes de défense des droits des prisonniers palestiniens.

Dans un communiqué, la Commission des affaires des détenus et des ex-détenus et le Club des prisonniers palestiniens (PPS) ont déclaré que Khaled Abdallah était détenu dans le cadre du “système illégal de détention administrative –sans inculpation ni procès– depuis le 9 novembre 2023 et qu’il était décédé dans la prison de Megiddo le 23 février 2025 des suites des crimes systématiques commis par Israël”.

Selon l’association palestinienne de défense des droits de l’Homme Addameer, Abdallah ne souffrait d’aucun problème de santé antérieur à son arrestation.

Le troisième en une semaine

Abdallah est le troisième détenu dont le décès a été annoncé en une semaine, ce qui porte à 61 le nombre de prisonniers et détenus palestiniens morts dans les prisons de l’occupation israélienne depuis le début de la guerre génocidaire israélienne à Gaza en octobre 2023, dont au moins 40 de Gaza, a déclaré le groupe Adameer.

Selon l’ONG palestinienne, les autorités israéliennes retiennent les corps de 70 Palestiniens morts dans les prisons israéliennes, dont 59 décédés depuis octobre 2023.

Tortures et négligences à la prison israélienne de Shatta Les prisonniers palestiniens au centre de détention israélien de Shatta déplorent des tortures et négligences médicales récurrentes. 🔗

“Crimes odieux contre les prisonniers”

Le Hamas a mis en garde “l’occupation criminelle israélienne contre la poursuite de ses crimes odieux à l’égard des prisonniers palestiniens dans ses prisons”.

Dans un communiqué, le mouvement a déclaré que la mort d’Abdallah confirme une fois de plus les crimes systématiques commis contre les Palestiniens dans les prisons israéliennes.

Le Hamas a ajouté que la mort d’Abdallah, ainsi que les tortures et les sévices qu’il a subis pendant sa détention, “prouvent le traitement brutal infligé par l’occupation israélienne à nos prisonniers, notamment en les privant des droits humains les plus élémentaires, avec la poursuite de la politique de négligence médicale, ce qui signifie la mort lente de ces prisonniers”.

Le Hamas a mis en garde contre la poursuite de la politique criminelle israélienne contre les prisonniers, renouvelant son appel à tous les peuples libres du monde et aux organismes juridiques et de défense des droits de l’Homme pour qu’ils fassent pression sur Israël et le tiennent responsable de ses crimes contre le peuple palestinien, et pour qu’ils soutiennent les prisonniers à la lumière des circonstances tragiques auxquelles ils sont exposés.

