Au moins sept personnes ont été tuées et 40, blessées, samedi, dans des frappes aériennes israéliennes sur le Liban, selon un décompte d'Anadolu basé sur des sources officielles libanaises.

Le ministère libanais de la Santé a déclaré que dans la ville de Touline, dans le district de Marjayoun, au sud du Liban, cinq personnes, dont un enfant, ont été tuées et 11, blessées dans une frappe aérienne israélienne.

Dans les villes de Housh al-Sayyid et Saraain, dans le gouvernorat de Baalbek-Hermel, à l'est du Liban, les frappes aériennes israéliennes ont fait six blessés. Une frappe de drone israélienne a visé, samedi soir, un parking du quartier d'al-Raml à Tyr, blessant quatre personnes, selon un premier bilan du ministère de la Santé.

Le ministère a ajouté qu'une frappe sur la ville de Yahmor al-Shaqif dans le district de Nabatieh a blessé une personne, tandis que deux autres ont été blessées dans une frappe sur Kfarkela. Les attaques ont eu lieu après qu'Israël a affirmé que sa colonie de Metula avait été touchée par une attaque à la roquette en provenance du Liban.

Première attaque à la roquette depuis novembre

Il s'agit de la première attaque à la roquette de ce type depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre le Liban et Israël il y a près de quatre mois. Aucun groupe n’a encore revendiqué l’attaque de Metula.

Un cessez-le-feu fragile était en place au Liban depuis novembre, mettant fin à des mois de guerre transfrontalière entre Israël et le groupe libanais Hezbollah, qui a dégénéré en un conflit à grande échelle en septembre.

Les autorités libanaises ont signalé près de 1 100 violations israéliennes du cessez-le-feu, dont la mort d'au moins 85 victimes et plus de 280 blessés. En vertu de l'accord de cessez-le-feu, Israël était censé se retirer complètement du sud du Liban le 26 janvier, mais le délai a été prolongé jusqu'au 2 février. Israël a refusé d’obtempérer. Il maintient toujours une présence militaire dans cinq postes frontaliers.

Lire aussi: Liban: plus de 20 raids israéliens dans le sud du pays en dépit du cessez-le-feu