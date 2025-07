La Turquie conforte son positionnement comme hub à fort potentiel pour le développement de nouveaux modèles de business technologique. C’est le cas du succès de la licorne Getir sur le marché turc avant son développement à l’international.

La startup, fondée par Nazim Salur, a démarré son aventure en 2015 avec une seule promesse : livrer les clients des produits d’épicerie dans 10 minutes. Profitant de la croissance entraînée par les contraintes liées à la crise sanitaire de la Covid19, Getir s’est internationalisé après avoir réussi à densifier sa présence et son réseau de livraison en Turquie à travers trente villes en l'espace d'un an et demi.

L’année 2021 marque un tournant dans sa dynamique de croissance en devenant une licorne valorisée à plus d’un milliard de dollars suite à l’aboutissement de trois opérations successives de levée de fonds de plus de 300 millions de dollars.

Une valorisation à 11,8 milliards de dollars

Plusieurs fonds et investisseurs ont franchi le pas pour rejoindre le tour de table de Getir qui a fait aboutir six opérations de levées de fonds dont trois en 2021. C’est le cas de Sequoia Capital, Tiger Global, Silver Lake, DisruptAD et Mubadala Investment Company. L’engouement du capital risque pour cette licorne a permis à l’entreprise d’être valorisée aujourd’hui à plus de 11.8 milliards de dollars avec la livraison de 1,2 million de commandes par jour à travers le monde.

Capitalisant sur ce succès local et en s’appuyant sur un trésor de guerre de ses investisseurs, Getir accélère son élan de développement à l’international et annonce dès 2021 son installation aux USA et en Europe avec l’ouverture de filiales au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, au Portugal et en France. Plus intéressant encore, le fleuron turc a adopté une démarche agressive d’acquisition de ses concurrents comme l’espagnol Blok et le britannique Weezy.

En France, les livreurs de la licorne turque desservent, 7j/7 et de 8h à 23h30, plusieurs villes de l’hexagone notamment Paris, Lille, Marseille, Lyon, et Aix-en-Provence.

Le succès de ce business modèle hors la Turquie s'appuie sur une plateforme digitale avec une prouesse logistique de livraison dans un délai de 10 minutes à travers un réseau de petits entrepôts urbains et un nombre de références limité qui ne dépasse pas le seuil d’un millier de produits.

D’ailleurs, la réussite de Getir à se positionner sur un marché hautement concurrentiel dominé jusqu’à date récente par des géants comme Uber Eats et Deliveroo résulte de l’importance de ses investissements dans la R&D.

Getir dispose, en effet, d'un système de machine learning et d’algorithmes basé sur l’intelligence artificielle en mesure de profiter des données de consommation des clients pour prédire et répondre à leurs attentes en fonction de leur localisation géographique à travers le monde.