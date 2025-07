Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a déclaré dans un communiqué rendu public dimanche, qu'au moins 1 793 civils avaient été tués et 2 439 autres blessés. Et de noter que plus de la moitié des réfugiés ukrainiens se trouvaient en Pologne.

Selon le communiqué, quelque 2 593 000 Ukrainiens ont trouvé refuge en Pologne, 686 232 en Roumanie, 419 000 en Hongrie et 410 882 en Moldavie.

Plus de 113 000 personnes sont entrées en Russie entre le 21 et le 23 février, en provenance des régions de Donetsk et de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine. Des centaines de milliers de ceux qui se sont rendus dans les pays voisins, se sont dirigés vers d'autres pays européens, par la suite.

L'Organisation internationale pour les migrations a par ailleurs annoncé que 7,1 millions de civils ont été déplacés à l'intérieur de l'Ukraine.