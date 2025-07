Au terme d'une journée de vote où un quart des Français ne se sont pas déplacés (24,87% d'abstention selon le ministère de l'Intérieur), Emmanuel Macron est crédité de 28,1O% des suffrages. La candidate du RN, qui brigue l'Elysée pour la troisième fois, est à 23,3%, ce qui lui permet d'aborder le second tour du 24 avril sous de meilleurs auspices qu'en 2017.

"Rien n'est joué et le combat que nous mènerons dans les 15 prochains jours sera décisif pour la France et pour l'Europe", a dit Emmanuel Macron devant ses partisans qui l'ont acclamé en réclamant "Cinq ans de plus".

Le chef de l'Etat sortant, 44 ans, a dit "tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France" afin de rassembler autour de lui toutes les sensibilités, plaidant pour "un grand mouvement politique d'unité et d'action".

L'ambiance était aux réjouissances aussi chez les partisans de la fille de Jean-Marie Le Pen, 53 ans, qui a invité "tous les Français de toutes sensibilités" à la "rejoindre" au second tour "pour mettre en oeuvre la grande alternance dont la France a besoin". "On va gagner", lui a répondu l'assistance.

Une estimation de l'Ifop en vue du scrutin du 24 avril donne le président gagnant d'une courte tête avec 51% des voix contre 49% pour Marine Le Pen. OpinionWay et Ipsos annoncent pour leur part 54% en faveur d'Emmanuel Macron et 46% pour son adversaire. Il y a cinq ans, Emmanuel Macron l'avait emporté avec 66,10%.

La bataille s'annonce sans merci entre les deux finalistes, qui devraient notamment s'affronter lors d'un débat télévisé - ce qu'Emmanuel Macron avait refusé avant le premier tour. L'entourage du président-candidat a annoncé qu'il se rendrait dès lundi dans les Hauts-de-France, fief politique du camp Le Pen.