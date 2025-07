Le Premier ministre italien Mario Draghi, s'efforçant de réduire la dépendance énergétique de son pays de la Russie, a annoncé lundi lors d'une visite à Alger un accord avec l'Algérie pour l'augmentation de ses exportations de gaz vers la péninsule.

L'Algérie, l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Italie, est son deuxième fournisseur en gaz, derrière la Russie dont proviennent 45% des importations gazières de la péninsule.

A l'issue d'un entretien avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, M. Draghi a annoncé un accord entre le groupe énergétique italien ENI, ac teur clef du secteur des hydrocarbures en Algérie et le géant étatique algérien Sonatrach pour que ce dernier fournisse davantage de gaz à l'Italie.

"Nos gouvernements ont signé une déclaration d'entente sur la coopération bilatérale dans le secteur de l'énergie. À celle-ci vient s'ajouter l'accord entre ENI et Sonatrach pour augmenter les exportations de gaz vers l'Italie", a déclaré M. Draghi à la presse.

"Tout de suite après l'invasion de l'Ukraine j'avais annoncé que l'Italie se serait rapidement organisée pour réduire la dépendance du gaz russe. Les accords d'aujourd'hui sont une réponse significative pour atteindre cet objectif stratégique et d'autres suivront", a-t-il ajouté.

M. Draghi n'a pas fourni de chiffre mais ENI a précisé dans un communiqué que l'accord "permettra d'exploiter les capacités de transport disponibles du gazoduc (Transmed) pour assurer une plus grande flexibilité d'approvisionnement en énergie, et fournir progressivement des volumes croissants de gaz à partir de 2022, jusqu'à 9 milliards de mètres cubes de gaz par an en 2023-24"

L'Italie, qui importe environ 95% du gaz qu'elle consomme, est l'un des pays européens les plus dépend ants du gaz russe.