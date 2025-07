Une personne a été tuée et sept autres blessées, dans une explosion ayant secoué le centre de la Défense civile affilié au Mouvement Amal (chiite), dans le quartier Bnaafoul de Sidon, dans le sud du Liban.

Explosion dans le sud du Liban : le siège de la municipalité de Bnaafoul a été complètement détruit. Le fils du président de la municipalité de Bnaafoul a succombé à ses blessures

Le site officiel de la chaîne iranienne Al-Alam TV a rapporté d'après des témoignages libanais, confirmant que "l'explosion s'est produite dans un grand immeuble de deux étages qui comprend le siège de la municipalité du village et un centre de la Défense civile des scouts al-Risala affiliés au parti chiite, et a provoqué une grande panique dans le village".

Des photos montrant l'état des lieux après la déflagration ont été relayées sur Twitter.

Par ailleurs, le site officiel d'Al-Jazeera a précisé que la personne décédée était le fils du président de la municipalité de Bnaafoul, et que les services de sécurité et militaires ont ouvert des enquêtes pour connaître la nature et les causes de l'explosion.

L'explosion a complètement détruit le siège de la municipalité de Bnaafoul et a causé de gros dégâts à un immeuble résidentiel juste à côté, notant que les opérations de recherche de signe de vie sous les décombres se poursuivent toujours sur le site de l'incident.