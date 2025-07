La présidence turque de la gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) a annoncé avoir envoyé 67 camions d'aides et des cuisines mobiles en Ukraine depuis le début de la guerre fin février.

L'AFAD a déclaré, mercredi, dans un communiqué que la Turquie continue, par ses institutions officielles et ses organisations de la société civile, à fournir diverses aides humanitaires au peuple ukrainien.

Le communiqué a fait savoir que l'AFAD et les organisations officielles et civiles turques ont envoyé 67 camions d'aides et des cuisines mobiles en Ukraine.

Il a confirmé que les cuisines mobiles continuent de fournir quotidiennement des repas chauds aux civils de la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine.

Dans ce contexte, le communiqué précise qu'une équipe de l'AFAD poursuit son travail pour coordonner la fourniture de l'acheminement des aides humanitaires en Ukraine.

Le 24 février, la Russie a lancé une intervention militaire contre l'Ukraine, suivie d'un rejet international et de sanctions économiques sévères contre Moscou, qui stipulent pour mettre fin à son opération que Kiev renonce à son projet de rejoindre des entités militaires et reste neutre, ce que cette dernière considère comme une « atteinte à sa souveraineté ».