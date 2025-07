Jusqu’à présent, la Russie n'avait pas un général unique qui supervisait la première offensive en Ukraine, en raison de l'approche décentralisée qu'elle avait adoptée pour prendre le contrôle de différentes parties du territoire ukrainien. Cela signifie que différents généraux menaient des campagnes dans le sud, l'est et le nord.

Après avoir échoué à faire tomber Kiev, la capitale et Kharkiv, la deuxième plus grande ville de l'est de l'Ukraine, ainsi que d'autres grandes zones urbaines, le président russe Vladimir Poutine a décidé de nommer un nouveau général, Alexander Dvornikov, avec l’ordre clair de superviser la deuxième offensive, qui est sur le point de commencer.

A présent, les Ukrainiens et tous ceux qui assistent avec horreur à l'assaut russe se demandent qui Poutine a nommé pour diriger cette deuxième tentative de Moscou.

Fait intéressant, le général russe Dvornikov, âgé de 61 ans et né à Ussuriysk, dans la région extrême-orientale de Primorsky Krai près de la mer du Japon, mènera désormais l'assaut de Moscou sur l'est de l'Ukraine. Sa tâche n'est pas facile car l'Ukraine s'est enhardie après avoir défié l'armée de Poutine et stoppé avec opiniâtreté la première opération.

La ville natale de Dvornikov est très proche de Vladivostok, ville côtière du Pacifique et centre de Primorsky Krai. Lorsque les analystes russes veulent souligner les ambitions de puissance de Poutine à travers l'Eurasie, Vladivostok est un point de référence commun, en raison de sa situation dans le Pacifique.

« L'objectif visé est la paix des futures générations d'Ukrainiens eux-mêmes et l'opportunité de construire enfin une Eurasie ouverte - de Lisbonne à Vladivostok », a déclaré Dimitri Medvedev, l'ancien président russe, faisant référence à l'offensive ukrainienne de Moscou et à sa portée à travers l'Asie et l'Europe.

En raison de ses antécédents et de son affectation actuelle, Dvornikov, général en chef du district sud de Moscou, pourrait être l'exemple parfait du caractère et des ambitions orientales et occidentales de la Russie. Dvornikov est aussi un général russe typique, qui croit en la suprématie de sa mission sur toute autre préoccupation, y compris les pertes civiles.

Considéré comme « l’un des poids lourds de sa génération », Dvornikov, s'il réussit, sera le meilleur candidat pour remplacer l'actuel chef de l'armée russe Valery Gerasimov, selon Mark Galeotti, professeur à l'University College de Londres et expert de l'armée russe.

Dvornikov tentera de mener un assaut centralisé contre l'Ukraine, en modifiant l'approche stratégique du premier assaut. Selon des évaluations récentes, l'absence d'une direction centrale « a clairement entravé la coopération des forces russes » dans l'offensive initiale.

Se référant à la première offensive, Edward Erickson, expert militaire américain de premier plan, a déclaré qu’: «au niveau opérationnel, les Russes ont choisi de mener une guerre donnant aux Ukrainiens l'avantage des « lignes de communication intérieures », tandis que la Russie est désavantagée avec des « lignes extérieures » de communication. »

Ces lignes intérieures et extérieures renvoient à deux stratégies critiques de la doctrine militaire. « Les lignes intérieures sont celles d'une armée située au centre et agissant contre des forces hostiles divisées. Les lignes extérieures, à l’inverse, sont celles adoptées par des armées divisées et agissant contre un adversaire placé au centre », explique JC Dundas, éminent expert britannique.

Quel était le rôle de Dvornikov ?

Lors de la première offensive, Dvornikov avait dirigé les forces russes dans l'est et le sud de l'Ukraine, où les troupes de Moscou avaient pu obtenir des gains conséquents, selon de nombreux experts.

Alors que les forces russes stagnaient dans le nord de l'Ukraine près de Kiev, elles avaient pu, sous la direction de Dvornikov, faire des progrès décisifs dans le sud de l'Ukraine, dans les régions au nord de la péninsule de Crimée annexée par la Russie dans la mer Noire. De plus, Dvornikov est toujours en vie, tandis que de nombreux généraux russes, potentiellement à hauteur de sept, ont été tués au combat lors de la première offensive.

Il est crucial pour la Russie d'occuper des zones entre les enclaves pro-russes dans l'est de l'Ukraine et la Crimée, afin de relier les deux régions et restreindre l'accès de l'Ukraine à la mer Noire.

En voyant les progrès relatifs de Dvornikov dans l'offensive russe, Poutine pourrait penser que permettre au général ayant eu le plus de succès de superviser l'ensemble de l'effort militaire pourrait transformer l'assaut de Moscou en une réussite, en reliant les territoires séparatistes avec la Crimée.

« Il connaît les zones dans lesquelles il est affecté, et la façon dont il a mené des opérations de combat dans le passé lui a valu de recevoir de nombreuses médailles de Poutine lui-même », a déclaré à CNN Mark Hertling, lieutenant général à la retraite qui était le commandant en chef de l'armée américaine en Europe.

Alors que Dvornikov semble réussir dans le sud de l'Ukraine, où Marioupol, un port crucial de la mer Noire, est toujours disputé entre les deux parties, ses forces n'ont cependant pas pu occuper Kharkiv, ville à forte population russophone, ce qui a frustré Moscou.

L'expérience militaire de Dvornikov

Le général russe a beaucoup d'expérience dans de nombreux combats sanglants où est impliqué Moscou, depuis la guerre de Grozny en Tchétchénie jusqu’au conflit syrien, où il était le chef militaire de toutes les forces de soutien au régime d'Assad contre les forces de l'opposition, initialement soutenues par les États occidentaux.

Connu publiquement comme étant le « boucher de Syrie »., certaines estimations montrent qu'au moins 25.000 civils syriens ont été tués par des frappes aériennes russes entre septembre 2015, au début de l'intervention russe, et mars 2022.

De nombreux analystes pensent que l'ingérence russe aux côtés du régime syrien a aidé le régime d’Assad à survivre au milieu de la guerre civile sanglante. Dès lors, malgré les allégations d’atrocités, il a été considéré comme un général à succès, transformant les faibles chances d'Assad en une histoire de survie.

« Il a également été une sorte de bourreau que nous avons vu à l’œuvre dans ce genre de campagnes où il y avait souvent des attaques civiles, des destructions civiles et le chaos sur les populations, à la fois en Syrie et à Grozny », a déclaré Hertling. En Ukraine, il y a déjà eu des milliers de morts parmi les civils, tandis que plus de 4,5 millions de personnes ont fui leur pays.

En Syrie cependant, Dvornikov s’était battu contre des forces d'opposition fragmentées, dépourvues de direction centrale. En Ukraine, il fait face à un ennemi totalement différent, une direction militaire centrale dans un État soutenu par l'Occident, qui peut en outre recueillir un fort soutien d’une grande partie de sa population.

De plus, les forces syriennes anti-Assad n'avaient pas d'armes lourdes, contrairement aux Ukrainiens, qui reçoivent constamment des fournitures militaires occidentales de l'OTAN, allant des systèmes de défense aérienne aux missiles antichars Javelin et aux drones.

Enfin, malgré de violents affrontements, l'armée de l'air ukrainienne est toujours opérationnelle contre l'armée de l'air russe, privant Moscou d'une domination totale du ciel, contrairement à la Syrie, où l'opposition armée n'avait pas d'avions de combat.

Mais au final, Poutine s'attend à ce que Dvornikov remporte une victoire rapide, au moins dans l'est et dans certaines parties du sud de l'Ukraine, et ce avant le défilé du Jour de la victoire russe le 9 mai, qui marque la victoire de Moscou sur l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, selon Hertling.

Poutine considère le 9 mai comme crucial car il décrit l'offensive actuelle comme un processus de dénazification, affirmant que l'Ukraine est sous une direction pro-nazie et assimilant sa guerre passée contre l'Allemagne nazie à l'offensive actuelle de l'Ukraine. Néanmoins, malgré les affirmations russes, l'actuel président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est juif.