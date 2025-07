Farman Gurbanoglu Salmanov est né en 1928 dans le village montagneux de Morul affilié au district de Shamkir de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. Il a été contraint de grandir rapidement, car l'arrestation de son père en 1937 l'a obligé à soutenir sa mère dans l'éducation de ses trois jeunes frères et sœurs.

Son environnement d'enfance et sa famille ont inspiré son amour pour la terre. Les pentes dénudées des montagnes autour de son village le prédisposaient à étudier différentes couches de sol et roches. Ainsi le petit Farman s’est passionné de la géologie dès son plus jeune âge. Son grand-père, Suleiman Nagdyoglu Salmanov, lui a inculqué un grand intérêt pour la Sibérie.

Suleiman avait été condamné à 20 ans d'exil en 1888 sous l'Empire russe. Pendant son exil en Sibérie, il a participé à la guerre russo-japonaise de 1905 et a été libéré de l'exil pour sa bravoure. Par la suite, il épousa la Sibérienne russe Olga Josephovna, qui prit un nom musulman, Firuza, et retourna dans son pays natal. Comme Farman Salmanov l'a rappelé plus tard, les histoires de Sibérie de son grand-père lui ont inculqué le désir de ces terres lointaines qu'il ne pouvait alors qu'imaginer.

Une autre personne qui a eu une grande influence sur le choix de la vocation de Farman a été le ministre soviétique de l'Industrie pétrolière, Nikolaï Konstantinovich Baïbakov. Farman Gurbanoglu a fait la déclaration suivante dans une interview avec Natalia Lebedeva pour Rossiyskaya Gazeta:

« Alors que j'étais en huitième classe, Nikolaï Baïbakov, le ministre de l'Industrie pétrolière de l'URSS, est venu à Shamkir. Je parlais un peu mieux le russe que mes pairs, alors on m'a demandé de parler de l'école à cet invité de marque.

Une rencontre inspirante avec Nikolaï Baïbakov

A la fin de la réunion, il s'est retourné et m'a demandé ce que je voulais devenir. J'ai répondu ‘un ouvrier du pétrole.’ Il a loué mon choix et m’a dit ‘le pétrole est l'avenir de notre pays’. Cette rencontre a été fatidique. Quand, après l'institut, j'ai été envoyé travailler à Bakou, j'ai écrit une lettre à Baïbakov avec une demande d'être transféré en Sibérie. En conséquence, j'ai été convoqué à Moscou, et de là, j'ai été envoyé à Kouzbass. On m'a même donné de l'argent pour un billet. »

Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en 1947, il s'est inscrit au Département d'exploration géologique de l'Institut industriel d'Azerbaïdjan en 1949, avec une spécialisation en génie minier et en géologie. Après avoir obtenu son diplôme universitaire en 1954, il a été envoyé à l’exploration de pétrole à Kouzbass contre son gré. Kouzbass était dans le sud-ouest de la Sibérie, et Farman avait terminé son stage et rédigé sa thèse de diplôme sur le pétrole dans le nord de la Sibérie. À l'époque, personne à la tête du pays ne croyait que du pétrole pouvait être trouvé en Sibérie - malgré les universitaires et les scientifiques qui pensaient le contraire - et les recherches de Farman Salmanov étaient considérées avec scepticisme.

De 1955 à 1957, Salmanov a travaillé comme chef des expéditions d'exploration pétrolière et gazière de Plotnikovskaya et Gryaznenskaya dans les régions de Kemerovo et Novossibirsk. Pourtant, il avait toujours cet attachement pour le nord.

Dans ses temps libres, il s'y rendait et examinait les lieux pour une éventuelle exploration. Finalement, il a demandé à ses supérieurs d'envoyer au moins une expédition - dirigée par lui-même - dans la partie de la Sibérie occidentale adjacente à la rivière Ob, d'autant plus que la recherche de pétrole à Kouzbass s'est avérée peu concluante. Cependant, aucune de ses promesses de trouver du pétrole n'a pu convaincre sa direction.

Une expédition de forage clandestine à haut risque

Farman Salmanov a alors décidé de prendre un risque. En 1957, il a rassemblé secrètement 20 familles de volontaires parmi ses subordonnés. Ensemble, ils ont chargé une plate-forme de forage, leurs maisons démontées, deux tracteurs et des couchettes de camping sur des barges, et le 18 août, une caravane de sept barges a navigué sur la rivière Tom depuis le quai du village d'Ivanovka dans la région de Kemerovo.

Les volontaires avaient un long chemin vers le nord, jusqu'à Sourgout. Leur départ engendrait également un risque, car cela pouvait être considéré comme une évasion non autorisée de leur travail, du fait qu’ils ne savaient pas ce qui les attendait.

Salmanov a ordonné à l'opérateur radio de couper la communication afin que ses supérieurs ne découvrent pas qu'ils étaient partis et ne réclament pas leur retour.

Toutefois, de telles mesures n'étaient pas de bon augure pour le géologue de 26 ans : des procédures pénales ont été engagées contre lui et le gouvernement a voulu son expulsion du parti. Malgré cela, l'équipe qui l'accompagnait a défendu son chef.

Ils ont écrit une lettre conjointe et menacé la direction d'une grève collective, à la suite de quoi le dossier a été clos. Les autorités ont alors décidé de ne pas créer de scandale et, à l'été 1958, elles ont pris la décision de déplacer l'expédition de Kouzbass à Sourgout. Plus tard, Farman Gurbanoglu a indiqué :

« Il y a eu beaucoup d'agitation après que nous ayons coupé la communication. Ils voulaient me retirer de mon poste. Mais finalement, j'ai été autorisé à rester. »

Ainsi, en 1958, Salmanov a dirigé l'expédition d'exploration pétrolière de Sourgout. Au début de l'année, plusieurs équipes sismiques travaillaient déjà dans la région de Sourgout. En 1959, ils ont été réaffectés à la région de Tioumen.

Malgré les nombreuses difficultés et problèmes rencontrés, les ouvriers ont poursuivi leurs efforts de forage à Yuganskoye, Surgutskaya et Ermakovskaya au début des années 1960. Ils ont également testé la zone de Megionskaya. L'équipe de Salmanov a ignoré les doutes des sceptiques, persuadée que du pétrole serait trouvé d'un jour à l'autre.

Découverte du plus grand gisement de pétrole en 1961

Puis, en 1961, c'est finalement arrivé. Son équipe a trouvé du pétrole au puits de Megion. Voici comment Salmanov lui-même a rappelé cet événement :

« Et le 21 mars 1961, lors de ma fête azérie préférée – le Novruz – du pétrole a jailli du premier puits près du village de Megion. Je sautais et criais : ‘Nous avons gagné !’ »

Salmanov a envoyé à tous les sceptiques qui avaient écrit sur l'impossibilité de trouver du pétrole en Sibérie occidentale la même lettre: « À Megion, nous avons obtenu une fontaine à pétrole d'un débit de 200 tonnes. Est-ce clair pour vous? Cordialement, Salmanov. »

Les opposants ont qualifié ce gisement d'anomalie naturelle, suggérant que le bassin s'épuiserait d'ici quelques semaines. Mais à cette époque, Farman Gurbanoglu a également trouvé du pétrole dans la région d'Ust-Balyk, ce qui a finalement confirmé ses prédictions - ils se trouvaient sur un immense champ pétrolifère.

Après le gisement du puits Ust-Balyk, Salmanov a envoyé un radiogramme à ses patrons disant que « le puits produit (du pétrole) conformément à toutes les règles ». Le télégramme le plus audacieux a été envoyé au secrétaire général Nikita Khrouchtchev, disant « J'ai trouvé du pétrole. C'est tout, Salmanov. »

C'est ainsi que la réserve de Sibérie occidentale, le plus grand bassin pétrolifère et gazier du monde, a été découvert. C'est le pétrole et le gaz de ce bassin qui, pendant de nombreuses années, ont constitué une part importante de l'économie de l'URSS et, plus tard, de la Russie.

Aujourd'hui, la Sibérie occidentale produit 70 % du pétrole russe, la ressource la plus importante pour l'économie du pays. Salmanov a comparé la découverte du pétrole sibérien au vol de Youri Gagarine dans l'espace.

Farman Salmanov a consacré 50 ans de sa vie à l'industrie pétrolière et gazière de l'Union soviétique et de la Fédération de Russie, ayant découvert ou participé à la découverte de plus de 100 gisements géants de pétrole et de gaz. Ces principaux domaines comprennent entre autres Mamontovskoye, Megionskoye, Pravdinskoye, Ust-Balykskoye, Surgutskoye, Urengoyskoye, Yamburgskoye.

Salmanov a été à la tête du département géologique du Département régional d'exploration pétrolière et gazière de Tioumen de 1978 à 1987. De 1987 à 1991, il a été le premier vice-ministre de la Géologie de l'URSS. Selon lui, il a été contraint de démissionner parce qu'il refusait de participer à la privatisation des entreprises du ministère.

Après l'effondrement de l'URSS, il a pris part à l'exploration pétrolière et gazière en République de Kalmoukie. Jusqu'à sa mort, il a travaillé comme conseiller du président de la compagnie gazière russe Itera.

Farman Salmanov était également docteur en sciences géologiques et minéralogiques, membre correspondant de l'Académie russe des sciences et auteur de plus de 160 monographies et ouvrages scientifiques. Il a été élu citoyen d'honneur des Okrougs autonomes de Khanty-Mansiysk et Yamalo-Nenets, de la ville de Sourgout et de l'État du Texas.

Il est décédé le 31 mars 2007, à Moscou, où il a été enterré.

Farman Gurbanoglu Salmanov a contribué de manière incommensurable au développement du nord-ouest de la Sibérie, ayant fondé des villes telles que Nizhnevartovsk et apporté la prospérité aux lieux d’habitation préexistants à Sourgout et Megion.

Reconnaissance en Russie et Azerbaïdjane

Depuis mai 2019, l'aéroport russe de Sourgout porte son nom, dans le cadre du décret du président russe Vladimir Poutine sur « l'attribution du nom des aéroports aux personnes qui ont rendu des services spéciaux à la patrie ».

Le décret était basé sur les résultats d'un vote pour nommer 50 aéroports avec des personnalités exceptionnelles de la liste des "Grands Noms de Russie". La candidature de Farman Salmanov, vainqueur à Sourgout, a recueilli près de 60 % des voix.

Le 9 juillet 2019, le président azerbaïdjanais Ilham Alïev a signé un décret sur la perpétuation de la mémoire de Farman Salmanov. En outre, selon le décret, une "bourse Farman Salmanov" a été créée pour deux étudiants particulièrement doués de l'Université d'État du pétrole et de l'industrie d'Azerbaïdjan.

Conformément à l'ordre du président, il a également été décidé d'ériger un monument à la mémoire de Farman Salmanov à Shamkir et de donner son nom à l'école du district de Shamkir, où Farman Salmanov avait étudié.

La vie et la personnalité de Farman Salmanov ont inspiré le long métrage « Risk Strategy », tourné en 1978, et son personnage principal - Farid Asgarov.