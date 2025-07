Le ministre du Transports et des Infrastructures, Adil Karaismailoglu, a confirmé la présence de 22 navires turcs sur les rives de la mer Noire en Ukraine, soulignant qu'ils s'efforcent de les ramener en Turquie.

Dans une déclaration, vendredi à Ankara, le ministre turc a indiqué : "Nous avons 22 navires qui attendent sur la côte de la mer Noire en Ukraine, la plupart d'entre eux appartiennent à des citoyens turcs, et il y a aussi des navires battant pavillon turc. Nous devons rapatrier ces navires".

Il a confirmé que des consultations ont été tenues avec l’ambassadeur d'Ukraine à Ankara concernant l'acheminement de ces navires.

Il a ajouté : "Au début, il y avait plus de 200 membres d'équipage sur ces navires, nous en avons évacué certains, 90 d'entre eux sont toujours là-bas, mais ils n'ont pas demandé l'évacuation et ils ne veulent pas quitter leurs navires".

Karaismailoglu a précisé que ces navires chargés de quantités de céréales, d'huile de tournesol et d'acier, attendent au large de l'Ukraine depuis près de 50 jours.

Il a fait savoir qu’ils sont en contact permanent avec les marins turcs concernés et qu'ils poursuivent les pourparlers avec la Russie et l'Ukraine concernant la sécurité et la sûreté des navires turcs et de leurs équipages.