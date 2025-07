Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, s'est entretenu au téléphone avec homologue ukrainien, Oleksiy Reznikov.

Selon un communiqué partagé samedi, Akar a rappelé l'importance de parvenir à un cessez-le-feu immédiat entre la Russie et l'Ukraine.

Par ailleurs, les sujets tels que l'urgence de l'évacuation des civils et des citoyens turcs par voie terrestre et maritime et la sécurité des bateaux marchants turcs dans les ports ukrainien ont été discutés par Akar et Reznikov.

Akar a également assuré son homologue ukrainien du soutien total de la Turquie dans l'acheminement de l'aide humanitaire.

Le 24 février dernier, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué une colère et de multiples réactions à l’échelle internationale, ainsi que l'imposition de sanctions financières et économiques inédites et des plus sévères à l'endroit de Moscou.