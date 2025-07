Le 31 mars, le président Kais Saied a enfoncé le dernier clou dans le cercueil de ce qui était autrefois considéré comme la seule démocratie d'Afrique du Nord en dissolvant le Parlement tunisien. Il a accusé le parlement de conspirer contre lui après avoir décidé de tenir une session en ligne pour discuter du maintien du pouvoir de Saied par décret, qu'il utilise pour gouverner le pays depuis juillet 2021.

Les actions de Saied sont les dernières d'une dérive autoritaire de huit mois qui a commencé en juillet 2021 lorsqu'il a suspendu le parlement tunisien et limogé le Premier ministre de l'époque, Hichem Mechichi, pour des scandales de corruption présumés dans les rangs du parlement.

Mechichi, conseiller et proche allié de Saied, avait été nommé par le président lui-même à l'été 2020. Mais une fois que Mechichi a montré des signes de désaccord avec le président, Saied l'a destitué et a gelé le Parlement, annonçant qu'il dirigerait le pays par décrets présidentiels, refusant consulter davantage le parlement.

Comme dans de nombreux pays d'Afrique du Nord, la corruption est un problème en Tunisie, et il serait naïf de supposer le contraire. Vestige de la dictature de longue date de Zine el Abidine Ben Ali - sous laquelle plus d'un milliard de dollars par an a été perdu à cause de la corruption, des pots-de-vin et des activités criminelles - la corruption est devenue un problème endémique en Tunisie, affectant aussi bien les citoyens que les politiciens.

Les élites dirigeantes et les dirigeants politiques peuvent également militariser la corruption pour consolider le pouvoir. Dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, cette stratégie n'est que trop bien connue. L'Iran et, dans une certaine mesure, la Libye et l'Irak sont tous de bons exemples de la façon dont les élites dirigeantes ont tiré parti des plates-formes anti-corruption politisées pour combattre les opposants politiques au sein du gouvernement et des rangs politiques.

Chatham House (l’Institut royal des Affaires internationales, Londres) soutient que les tensions politiques entre la banque centrale libanaise et le Hezbollah en étaient un bon exemple. À partir d'avril 2020, le Hezbollah a mené une campagne politique anti-corruption qui visait à évincer l'actuel gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riad Salameh, dans le but de nommer ses partisans à des postes clés pour une plus grande influence sur l'institution financière.

Les campagnes légitimes de lutte contre la corruption doivent d'abord être légales dans le cadre constitutionnel d'un pays. La campagne de Saied en est loin. Alors que ses actions de juillet 2021 étaient d'une légitimité douteuse, sa récente décision de dissoudre le parlement a indubitablement été prise en dehors du cadre juridique existant. Selon l'article 77 de la Constitution tunisienne, le président ne peut pas dissoudre le parlement sous l'état d'exception, que Saied a imposé en juillet 2021, et qu'il gouverne depuis lors.

De plus, le traitement lent et prosaïque par Saied des accusations de corruption lors des élections de 2019 montre son objectif global de se débarrasser de ses opposants politiques plutôt que de réformer le pays.

La dissolution du Parlement par Saied intervient quelques semaines seulement après qu'il a dissous le Conseil supérieur de la magistrature tunisien et emprisonné des militants politiques. Pendant ce temps, les Tunisiens s'inquiètent de plus en plus des difficultés telles que les pénuries de céréales et les retards des salaires publics.

En effet, la Tunisie traverse une grave crise économique qui peut se transformer en faillite si son appareil économique n'est pas réformé. Le géant de l'agence de notation de crédit, Moody's, a récemment abaissé la note de crédit de la Tunisie de B à C, rendant le pays moins attrayant pour les investissements directs étrangers.

De plus, le chômage grimpe à 18 %, l'inflation est en hausse et la dette publique du pays a atteint 100 % de son produit intérieur brut. Le Fonds monétaire international (FMI) négocie actuellement un plan de sauvetage de plusieurs milliards de dollars pour aider à redresser les finances du pays, mais à un coût très élevé. Le FMI exigera probablement des réductions paralysantes des dépenses publiques, une demande décourageante pour un pays qui emploie 650 000 personnes, soit plus de 5 % de la population du pays.

« La principale préoccupation du peuple est l'économie », déclare Cherif El Kadhi, analyste politique basé à Tunis. « Les gens veulent garder leur emploi, ils veulent s'assurer qu'ils ont de la nourriture sur leur table », selon El Kadhi, Saied perd en popularité, mais beaucoup le soutiennent toujours.

« Les Tunisiens n'aimaient pas les querelles politiques qui se produisaient entre les partis pendant le Covid alors que les gens mouraient. Ils sont satisfaits des actions de Saied car ils pensent que les parlementaires méritent d'être traités de cette façon après la façon dont ils ont traité le pays au cours des deux dernières années », a poursuivi El Kadhi, faisant référence aux nombreux scandales de corruption qui affligent la classe politique dirigeante tunisienne.

Cependant, tout le monde n'est pas aussi indifférent à la soif de pouvoir de Saied. Le Département d'Etat américain, qui a investi plus de 1,4 milliard de dollars en Tunisie depuis 2011, continue d'exprimer ses inquiétudes. « La Tunisie ne doit pas dilapider ses acquis démocratiques. Les États-Unis continueront de se tenir aux côtés de la démocratie tunisienne », lit-on dans un communiqué du département d'État publié au lendemain de la prise de pouvoir de juillet 2021.

L'Union européenne a récemment annoncé qu'elle autoriserait la Tunisie à emprunter 450 000 euros (490 000 $) pour recalibrer ses finances. Cependant, l'UE a une longue histoire d'imposition de clauses de conditionnalité sur son aide étrangère aux pays qui ne respectent pas les normes de l'État de droit de l'UE, un scénario probable pour tout accord à venir avec la Tunisie.

Le président Saied est confronté à un chemin pour le moins tumultueux. Bien qu'il ait pu jouir d'une popularité considérable au début de sa prise de pouvoir, ces jours s'estompent rapidement. L'histoire nous a montré que les Tunisiens sont un peuple résilient prêt à se donner beaucoup de mal pour atteindre ses objectifs.

L'inexpérience politique de Saied ne lui servira pas bien dans la gestion des grandes institutions et des organisations internationales, nuisant profondément à l'économie du pays. Cela ne passera pas inaperçu dans le pays qui a lancé le Printemps arabe.

Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que leur auteur et ne reflètent pas forcément la ligne éditoriale de TRT Français. Pour toute information, veuillez contacter : info@trtfrancais.com