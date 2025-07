Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré que son pays n'est plus une puissance régionale mais mondiale.

C'est ce qui ressort d'un discours prononcé par le chef de la diplomatie turque dans la province de Sinop, au cours duquel il a expliqué que son pays cherche tant à résoudre les problèmes qui l'entourent qu'à exploiter au mieux les opportunités qui s'offrent à lui.

Il a souligné que son pays déploie de grands efforts pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne, en déclarant : "Pourquoi les présidents des deux pays n'acceptent-ils que la médiation du président Recep Tayyip Erdogan ? Parce que nous adoptons une position claire, et que nous entretenons des relations positives et équilibrées avec tout le monde !".

Il a noté l'importance croissante de la Turquie en matière de paix dans le monde, car elle s'efforce de créer un monde plus juste.

Cavusoglu a souligné que la Turquie soutient l'intégrité territoriale de tous les pays aux prises avec des crises dans la région, comme la Syrie, le Yémen, la Libye et l'Ukraine.

Et d'ajouter : "Des crises ont éclaté dans notre environnement, et il était de notre responsabilité de chercher à les résoudre avant tout autre, car la Turquie n'est plus une puissance régionale, mais bien une puissance mondiale".