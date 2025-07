La Turquie a lancé, la nuit de dimanche à lundi, une nouvelle opération "griffes-serrure" contre des éléments terroristes du PKK basés dans les régions de Metina, Zap et Avashin-Basyan, dans le nord de l’Irak.

C’est ce qui ressort d’une déclaration du ministre turc de la Défense Hulusi Akar lors d’une vidéoconférence au centre des opérations de l'armée de l'air, lors d'une visite qu'il a effectuée avec le chef d'état-major Yasar Guler et les commandants de l’armée.

Akar a reçu des informations sur la dernière situation des opérations aériennes et a déclaré : "Depuis cette nuit, nos forces armées héroïques ont débuté l’opération 'griffes-serrure' contre des cibles terroristes afin d'empêcher les attaques terroristes contre notre peuple et les forces de sécurité du nord de l’Irak, et pour assurer la sécurité de nos frontières".

Il a confirmé : "Selon le plan, l’armée de l'air a intensément ciblé les sites terroristes dans les régions de Metina, Zap et Avashin-Basyan, tandis que nos pilotes héroïques ont réussi à atteindre des cibles comme des cachettes, des grottes, des tunnels, des dépôts de munitions et le quartier général de l'organisation terroriste".