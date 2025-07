À six jours du second tour, le chef de l’Etat continue lentement de creuser l’écart et remonte de 0,5% en une journée.

Ce sondage, publié à deux jours du très attendu débat d’entre-deux-tours, montre par ailleurs que 28% des électeurs pourraient s’abstenir de voter.

Parmi ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, 38% pourraient donner leurs voix à Emmanuel Macron, et 16% à Marine Le Pen.

Chez les électeurs de Yannick Jadot, 61% devraient s’orienter vers le président sortant tandis que 7% voteront vraisemblablement pour la candidate du Rassemblement national.

Chez les électeurs qui sont certains d’aller voter, 86% ont déjà fait leur choix contre 14% qui pourraient encore changer d’avis.

Le débat d’entre-deux-tours devrait aider les Français à se faire un choix définitif à quelques jours du scrutin.

En 2017, Marine Le Pen avait été mise en grande difficulté au cours de ce traditionnel exercice, regardé par 16 millions de téléspectateurs et au cours duquel elle était déjà opposée à Emmanuel Macron.

À noter que samedi, à l’appel de nombreux syndicats et associations, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de toutes les grandes villes de France pour protester contre l’extrême-droite.

La plupart des candidats éliminés au premier tour ont eux aussi, appelé à voter contre Marine Le Pen.

« Je veux convaincre tous les Français, y compris ceux qui ont voté Le Pen », disait récemment Emmanuel Macron en déplacement de campagne après sa qualification pour le second tour.