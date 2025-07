La Turquie poursuivra ses efforts d'abord pour une trêve puis la paix durable en Ukraine, a déclaré le Président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Le Chef de l'État turc s'est exprimé durant un iftar organisé avec des ambassadeurs, lundi à Ankara.

Il s'est félicité des efforts déployés par son pays pour résoudre la crise entre la Russie et l'Ukraine.

"Je suis profondément convaincu que nous pouvons trouver une solution pacifique via le dialogue tout en préservant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a affirmé Erdogan. Les parties russe et ukrainienne ont fait des progrès concrets mais les images venant de Boutcha et d'Irpin et le carnage à Kramatorsk nuisent à nos efforts."

Ainsi, Erdogan a assuré que la Turquie "poursuit ses efforts pour que les discussions à Istanbul donnent un résultat qui satisfera les deux parties et la communauté internationale".

"La trêve d'abord, puis la paix durable entre nos deux voisins seront deux démarches très profitables pour l'Humanité entière", a-t-il insisté.

Quant aux relations avec l'Arménie, Erdogan a dit : "Nous continuons à travailler pour la normalisation des relations avec l'Arménie et pour éviter une nouvelle tension dans les Balkans."

Condamnant l'islamophobie et les actes perpétrés contre les musulmans, Erdogan a déclaré suivre de près les événements survenant dans la mosquée al-Aqsa.

"Cela nous attriste profondément. J'espère que cela ne se renouvellera plus dans l'avenir", a-t-il conclu.