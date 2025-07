Le ministère turc de la Défense a annoncé que le nombre de terroristes du PKK neutralisés lors de l'opération "griffes-serrure" dans le nord de l'Irak a atteint les 26.

Ankara a confirmé, mardi, que l’opération "griffes-serrure" se déroule comme prévu.

Lundi, Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a déclaré que les forces de son pays avaient pris le contrôle de toutes les cibles prévues et avaient neutralisé un grand nombre de terroristes.

Akar suivait, lundi, avec les hauts commandants de l'armée turque, le déroulement de l'opération militaire depuis le centre de commandement de l'armée de l‘air.

Au cours de sa visite au centre mentionné, Akar a été informé des détails de l'opération militaire et des attaques menées par l'armée de l'air turque et a également communiqué par vidéoconférence avec les chefs militaires participant à l’opération.

Le ministre a confirmé que cette opération militaire s'inscrit dans le cadre de l'élimination des bastions du terrorisme dans le nord de l'Irak et de la sécurisation des frontières turques.

Il a ajouté que l’opération "griffes-serrure" avait commencé après un long processus de préparation.

Akar a également déclaré que les hélicoptères turcs "Atak" et les drones de reconnaissance et armés soutiennent les forces du commandement dans leurs opérations sur le terrain.

Il a fait savoir que les forces de son pays avaient pris le contrôle de toutes les cibles prévues et avaient neutralisé un grand nombre de terroristes.

"Les opérations de recherche se poursuivent dans la région, et on s'attend à ce que leur fréquence augmente dans les heures et les jours à venir".

La Turquie a lancé, lundi, l’opération "griffes-serrure" contre les terroristes du PKK dans les régions de Metina, Zap et Avashin-Basyan dans le nord de l‘Irak.