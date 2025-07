“Mon choix s’est porté sur M. Tiémoko Meyliet Koné”, a déclaré Ouattara, livrant son discours sur l’état de la nation devant le Congrès à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.

Koné devra prêter serment dans “les jours à venir” devant le Conseil constitutionnel. Ce brillant technocrate remplace à ce poste Daniel Kablan Duncan, qui avait démissionné en juillet 2019.

Le Président Alassane Ouattara a. également. annoncé la reconduction du Premier ministre Patrick Achi à son poste. Il devra former un nouveau gouvernement « resserré » cette semaine, après avoir remis la démission du précédent gouvernement au Président Ouattara le 13 avril 2022.

« C’est pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale et la nécessaire réduction des dépenses de l’Etat que le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le premier ministre vous avez eu mes instructions à cet effet », a-t-il dit.

Dans son discours, le chef de l’Etat a souligné la poursuite du dialogue politique avec les partis d’opposition et les organisations de la société civile (OSC), en vue de créer les conditions d’une participation plus importante dans la vie politique nationale. A ce niveau, il a salué tous les acteurs de ce processus pour l’engagement pris de se démarquer de la violence comme mode d’accès au pouvoir.

Au plan sécuritaire, Alassane Ouattara a rassuré que « la situation est calme et sous contrôle sur toute l’étendue du territoire national ». Il a félicité les grands commandements et toutes les forces de défense et de sécurité (FDS), promettant que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité.