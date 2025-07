"Nous y travaillons sans relâche pour tenir compte, tout d'abord de la proposition de passer de 40% à 45%, mais aussi dans le contexte de la hausse des prix de l'énergie", a déclaré Mechthild Woersdoerfer, directrice générale adjointe du département énergie de la Commission, lors d'une réunion de parlementaires européens mercredi.

La Russie est le premier fournisseur de gaz de l'UE

En 2020, 22% de la consommation finale brute d'énergie de l'UE provenait d'énergies renouvelables telles que l'éolien, le solaire et la biomasse. Cette part varie considérablement d'un pays à l'autre, allant de plus de 50% en Suède à moins de 10% au Luxembourg.

Le nouvel objectif dépendra des pays de l'UE et du Parlement européen, qui en discutent dans le cadre d'un ensemble de lois sur le changement climatique visant à réduire plus rapidement les émissions de l'UE.

L'objectif de 45% d'énergies renouvelables bénéficie déjà du soutien du principal négociateur de l'assemblée de l'UE et de groupes de l'industrie des énergies renouvelables tels que SolarPower Europe.

Bruxelles estime que tripler la capacité éolienne et solaire de l'UE d'ici 2030, en ajoutant 480 GW d'énergie éolienne et 420 GW d'énergie solaire, pourrait permettre d'économiser 170 milliards de m3 de gaz par an.

La Commission publiera en mai un plan visant à abandonner les combustibles fossiles russes d'ici 2027. Mechthild Woersdoerfer a déclaré que ce plan comprendrait un volet juridique visant à faciliter l'obtention de permis pour les projets d'énergies renouvelables.