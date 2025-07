"Les événements de 1915, dans les dernières années de l'Empire ottoman, pendant la Première Guerre mondiale, sont malhonnêtement déformés et remodelés en vue d'être utilisés comme un vilain fourrage politique", a déclaré mercredi Fahrettin Altun, le directeur de la communication de de la Présidence turque.

Fahrettin Altun s'exprimait lors d'une conférence dans la capitale Ankara au sujet des événements de 1915 à travers le prisme du droit international et de l'histoire, organisée par la direction de la communication de la Présidence turque.

Selon lui, ces événements ont été manipulés et déformés sur la base des allégations sans fondement au service d'ambitions politiques hostiles, ajoutant que la coexistence pacifique séculaire et l'histoire commune des Turcs et des Arméniens reste quelque chose “d'unique” dans l'histoire.

“Nous ne devons jamais permettre que notre histoire commune soit oubliée, et nous devons nous dresser contre ceux qui se mobilisent pour susciter et planter les graines de l'instigation entre fils et filles de ces terres", a souligné Altun.

Tout en indiquant que les deux peuples ont partagé ensemble des périodes de joie et de douleur à travers l'histoire, Fahrettin Altun a affirmé : "Nous ne devons jamais permettre que notre histoire commune soit politisée pour des ambitions politiques hostiles et sales. De nombreux pays occidentaux tentent de faire usage des événements de 1915 pour leurs propres intérêts nationaux et étrangers, ce qui en soi est la manifestation d'une approche intimidante et condescendante envers notre pays. Cette question est devenue une source de revenus et un instrument politique pour de nombreux politiciens."

Le directeur de la communication de de la Présidence turque a dénoncé la "séparation et la déconnexion des faits historiques de la réalité", qualifiant la déformation des réalités de la guerre de “grande injustice et même de trahison du monde entier et de toute l'humanité".

"La Turquie ne cédera jamais sur la question. Elle cherche plutôt à résoudre les conflits et les problèmes avec les voisins par le dialogue de nos jours, tout cela a été par le passé", a-t-il ajouté.

Position de la Turquie sur les événements de 1915

Selon la Turquie, la mort des Arméniens en Anatolie orientale a eu lieu lorsque certains se sont rangés du côté des envahisseurs russes et se sont révoltés contre les forces ottomanes. Une réinstallation ultérieure des Arméniens a fait de nombreuses victimes.

La Turquie nie à la qualification de ces incidents comme un "génocide", les décrit comme une tragédie dans laquelle les deux parties ont subi des pertes.

Ankara a proposé à plusieurs reprises la création d'une commission mixte d'historiens turcs et arméniens ainsi que d'experts internationaux pour examiner la question.

En 2014, Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre de la Turquie, aujourd'hui président, avait exprimé ses condoléances aux descendants des Arméniens qui ont perdu la vie dans les événements de 1915.